Более 15 тыс. больных и новый рекорд смертей: последние цифры по коронавирусу в Украине

Коронавирус в Украине обнаружили у более чем 1,7 млн. пациентов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За последние сутки в Украине обнаружили 15 415 новых больных коронавирусом. Из них детей - 636, медработников - 437.

В общем коронавирус подхватили 1 784 579 украинцев. Такие данные по состоянию на утро 7 апреля сообщает Минздрав.

Умерли 35 498 пациентов, из них 481 за последние сутки. Это больше всего с начала эпидемии в стране.

Выздоровели 1 373 851 пациент, за последние сутки - 11 472.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1417), Одесской (1236), Киевской (1092), Львовской (1085) и Харьковской (1017) областях.

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Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

г. Киев - 1417 случаев / 1819 прививок;

Винницкая область - 562 случая / 610 прививок;

Волынская область - 390 случаев / 510 прививок;

Днепропетровская область - 671 случай / 1170 прививок;

Донецкая область - 650 случаев / 540 прививок;

Житомирская область - 465 случаев / 630 прививок;

Закарпатская - 331 случай / 420 прививок;

Запорожская область - 733 случая / 870 прививок;

Ивано-Франковская область - 195 случаев / 627 прививок;

Киевская область - 1092 случая / 0 прививок;

Кировоградская область - 105 случаев / 610 прививок;

Луганская область - 254 случая / 430 прививок;

Львовская область - 1085 случаев / 1349 прививок;

Николаевская область - 412 случаев / 680 прививок;

Одесская область - 1236 случаев / 580 прививок;

Полтавская область - 482 случая / 830 прививок;

Ровенская область - 666 случаев / 580 прививок;

Сумская область - 586 случаев / 270 прививок;

Тернопольская область - 569 случаев / 620 прививок;

Харьковская область - 1017 случаев / 560 прививок;

Херсонская область - 294 случая / 40 прививок;

Хмельницкая область - 912 случаев / 990 прививок;

Черкасская область - 745 случаев / 300 прививок;

Черновицкая область - 351 случай / 400 прививок;

Черниговская область - 195 случаев / 150 прививок.

МОЗ не будет объявлять общенациональный локдаун в случае увеличения заболеваемости Covid-19 до 24 тыс. случаев в сутки. Система здравоохранения сейчас не такая, как была в марте 2020 года. Жесткие ограничения не будут вводить, пока система здравоохранения не начнет приближаться к коллапсу.