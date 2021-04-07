Более 15 тыс. больных и новый рекорд смертей: последние цифры по коронавирусу в Украине

За последние сутки в Украине обнаружили 15 415 новых больных коронавирусом. Из них детей - 636, медработников - 437.
В общем коронавирус подхватили 1 784 579 украинцев. Такие данные по состоянию на утро 7 апреля сообщает Минздрав.
Умерли 35 498 пациентов, из них 481 за последние сутки. Это больше всего с начала эпидемии в стране.
Выздоровели 1 373 851 пациент, за последние сутки - 11 472.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1417), Одесской (1236), Киевской (1092), Львовской (1085) и Харьковской (1017) областях.
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Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:
г. Киев - 1417 случаев / 1819 прививок;
Винницкая область - 562 случая / 610 прививок;
Волынская область - 390 случаев / 510 прививок;
Днепропетровская область - 671 случай / 1170 прививок;
Донецкая область - 650 случаев / 540 прививок;
Житомирская область - 465 случаев / 630 прививок;
Закарпатская - 331 случай / 420 прививок;
Запорожская область - 733 случая / 870 прививок;
Ивано-Франковская область - 195 случаев / 627 прививок;
Киевская область - 1092 случая / 0 прививок;
Кировоградская область - 105 случаев / 610 прививок;
Луганская область - 254 случая / 430 прививок;
Львовская область - 1085 случаев / 1349 прививок;
Николаевская область - 412 случаев / 680 прививок;
Одесская область - 1236 случаев / 580 прививок;
Полтавская область - 482 случая / 830 прививок;
Ровенская область - 666 случаев / 580 прививок;
Сумская область - 586 случаев / 270 прививок;
Тернопольская область - 569 случаев / 620 прививок;
Харьковская область - 1017 случаев / 560 прививок;
Херсонская область - 294 случая / 40 прививок;
Хмельницкая область - 912 случаев / 990 прививок;
Черкасская область - 745 случаев / 300 прививок;
Черновицкая область - 351 случай / 400 прививок;
Черниговская область - 195 случаев / 150 прививок.
МОЗ не будет объявлять общенациональный локдаун в случае увеличения заболеваемости Covid-19 до 24 тыс. случаев в сутки. Система здравоохранения сейчас не такая, как была в марте 2020 года. Жесткие ограничения не будут вводить, пока система здравоохранения не начнет приближаться к коллапсу.
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