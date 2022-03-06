Более 11 тыс. личного состава: подсчитали потери врага за время войны

Враг потерял 285 танков за 10 дней войны. Фото: t.me/mykolaivskaODA

Потери российских военных на 11-й день войны ориентировочно составляют более 11 тыс. личного состава.

Кроме того, враг потерял 285 танков, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

"Сейчас данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.

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Общие боевые потери противника с 24 февраля составили:

- боевых бронированных машин - 985;

- артиллерийских систем - 109;

- РСЗО (реактивная система залпового огня - Gazeta.ua) - 50;

- средства ПВО - 21;

- самолетов - 44;

- вертолетов - 48;

- автомобильной техники - 447;

- легкие скоростные катера - 2;

- цистерн с ГСМ - 60;

- беспилотники оперативно-тактического уровня - 4.

Вооруженными силами и подразделениями сил безопасности и обороны Украины одиннадцатую сутки ведутся ожесточенные бои по удержанию определенных рубежей. Враг несет потери и предпринимает постоянные попытки по уклонению от прямого огневого контакта с украинскими войсками. За счет сопротивления всего украинского народа русские деморализованы. Резервы российских оккупантов, поступающие на доукомплектование подразделений имеют крайне низкое морально-психологическое состояние, из-за осведомленности о реальном положении дел.