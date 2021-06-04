Боль в желудке и судороги - астролог назвала наиболее уязвимые знаки

Начните принимать курс витаминов и минералов. Головокружение и слабость являются последствиями авитаминоза. Фото: pixabay.com

4 июня посетите тренажерный зал. Это поможет быстро вернуться в форму. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Хороший результат даст массаж, - говорит астролог. - Могут беспокоить судороги. Не допускайте переохлаждения в бассейне. Будет беспокоить боль в желудке. Не поднимайте тяжелого. Начните принимать курс витаминов и минералов. Головокружение и слабость являются последствиями авитаминоза. Наиболее уязвимыми будут Овны, Стрельцы и Скорпионы".

Овен

Способствуйте выведению песка из мочегонных путей. Не делайте этого, если есть камни в почках. Их продвижение может иметь тяжелые последствия.

Телец

По возможности откажитесь от внутривенных инъекций. Не провоцируйте воспалительных заболеваний сосудов. Нельзя проводить переливание крови.

Близнецы

Откажитесь от употребления молочных продуктов. Они будут вызывать процессы брожения в кишечнике. Голодать в этот день нельзя.

Рак

Повышается ломкость волос. Воспользуйтесь средствами для укрепления корней. Не стоит стричься в этот день.

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Лев

Поводов для раздражения будет немало. Реагируйте на внешние раздражители сдержанно. Так вы сохраните здоровье.

Дева

Склонным к запорам следует избегать тяжелых блюд. Пейте чистую воду перед едой.

Весы

Ваш нос будет особенно чувствительным к запахам. Можно заняться ароматерапией. Примите вечером ванну с эфирными маслами.

Скорпион

Будут беспокоить боли в суставах. Хуже будут чувствовать себя больные ревматизмом. Старайтесь не переохладить конечности.

Стрелец

Уделите внимания личной гигиене. Остерегайтесь случайного попадания инфекции в организм. Пользуйтесь стерильным медицинским оборудованием.

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Козерог

Общая слабость организма будет мешать в работе. Не злоупотребляйте тонизирующими препаратами. Чаще меняйте формы деятельности.

Водолей

Может прогрессировать процесс образования тромбов в сосудах. Способствуйте разжижению крови. Не допускайте чрезмерной физической нагрузки.

Рыбы

Берегите глаза от чрезмерных нагрузок. Есть угроза резкого снижения остроты зрения. Офтальмологические операции противопоказаны.

4 июня дела будут идти хорошо. Вы будете иметь стабильные прибыли.