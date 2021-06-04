Боль в желудке и судороги - астролог назвала наиболее уязвимые знаки

 
Ексклюзивы
1/5
Кризис неизбежен: экономист оценил бюджетную декларацию правительства
Кризис неизбежен: экономист оценил бюджетную декларацию правительства
Просмотров: 216
Три грузинских блюда, которые поразят каждого - рецепты
Три грузинских блюда, которые поразят каждого - рецепты
Просмотров: 288
Апелляция отказала в пожизненном Николаю Тарасову. Что говорят в прокуратуре
Апелляция отказала в пожизненном Николаю Тарасову. Что говорят в прокуратуре
Просмотров: 459
Никаких известий: третьи сутки разыскивают пропавшего офицера
Никаких известий: третьи сутки разыскивают пропавшего офицера
Просмотров: 693
Противостояние Банковой с Кличко: Зеленский устраняет оппонента
Противостояние Банковой с Кличко: Зеленский устраняет оппонента
Просмотров: 441
Подставляют себя и Зеленского: как аукнутся изменения в декларировании "слугам народа"
Подставляют себя и Зеленского: как аукнутся изменения в декларировании "слугам народа"
Просмотров: 243
"Большое воровство" упростили - основательница "Лиги антитраста"
"Большое воровство" упростили - основательница "Лиги антитраста"
Просмотров: 396
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Просмотров: 279
"Силы спецопераций - первая любовь. Как Metallica" - как Riffmaster стал военным
"Силы спецопераций - первая любовь. Как Metallica" - как Riffmaster стал военным
Просмотров: 423
Надругательства не было: убийце Дарьи Лукьяненко оставили в силе приговор
Надругательства не было: убийце Дарьи Лукьяненко оставили в силе приговор
Просмотров: 603
Фото
Все фото
4
19
3
5
7
В Ровенской области краснокнижное животное спасли от смерти
В Ровенской области краснокнижное животное спасли от смерти
Десантники ВСУ показали, как умеют бить врага - яркие фото
Десантники ВСУ показали, как умеют бить врага - яркие фото
Депутат РФ поздравил военных фотографией украинского пограничника
Депутат РФ поздравил военных фотографией украинского пограничника
Не лавки, а произведение искусства: в парке появились уникальные объекты
Не лавки, а произведение искусства: в парке появились уникальные объекты
&quot;Сучка не захочет - кобель не вскочит&quot; - депутат-священник вляпался в сексистский скандал
"Сучка не захочет - кобель не вскочит" - депутат-священник вляпался в сексистский скандал
Видео
Все видео
Масштабная спецоперация ГБР: разоблачили безвозмездную передачу газораспределительных систем
Масштабная спецоперация ГБР: разоблачили безвозмездную передачу газораспределительных систем
"Мы для вас люди или кто" - возмущенная актриса эмоционально обратилась к Укрзализныце
"Мы для вас люди или кто" - возмущенная актриса эмоционально обратилась к Укрзализныце
Не было инициатив, чтобы Донбасс стал проукраинским - Наталья Ворожбит
Не было инициатив, чтобы Донбасс стал проукраинским - Наталья Ворожбит
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
Карпаты замело снегом. Туристов просят не ходить в горы
Карпаты замело снегом. Туристов просят не ходить в горы
Интервью
1/5
Кризис неизбежен: экономист оценил бюджетную декларацию правительства
Кризис неизбежен: экономист оценил бюджетную декларацию правительства
Просмотров: 216
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Просмотров: 279
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
2 Просмотров: 405
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Просмотров: 837
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Просмотров: 2034
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
03 июня 2021
Просмотров: 504
Будинок на кладовищі
На Черкащині люблять на могильних пам'ятниках вказувати професію небіжчика. "Тут лежить лікар такий-то". Шоферів на надгробках малюють біля машини, а ...
пятница, 04 июня 2021 13:51

Боль в желудке и судороги - астролог назвала наиболее уязвимые знаки

  Комментировать
Боль в желудке и судороги - астролог назвала наиболее уязвимые знаки
Начните принимать курс витаминов и минералов. Головокружение и слабость являются последствиями авитаминоза. Фото: pixabay.com

4 июня посетите тренажерный зал. Это поможет быстро вернуться в форму. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Хороший результат даст массаж, - говорит астролог. - Могут беспокоить судороги. Не допускайте переохлаждения в бассейне. Будет беспокоить боль в желудке. Не поднимайте тяжелого. Начните принимать курс витаминов и минералов. Головокружение и слабость являются последствиями авитаминоза. Наиболее уязвимыми будут Овны, Стрельцы и Скорпионы".

Овен

Способствуйте выведению песка из мочегонных путей. Не делайте этого, если есть камни в почках. Их продвижение может иметь тяжелые последствия.

Телец

По возможности откажитесь от внутривенных инъекций. Не провоцируйте воспалительных заболеваний сосудов. Нельзя проводить переливание крови.

Близнецы

Откажитесь от употребления молочных продуктов. Они будут вызывать процессы брожения в кишечнике. Голодать в этот день нельзя.

Рак

Повышается ломкость волос. Воспользуйтесь средствами для укрепления корней. Не стоит стричься в этот день.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гороскоп на июнь: назвали знаки-счастливчики

Лев

Поводов для раздражения будет немало. Реагируйте на внешние раздражители сдержанно. Так вы сохраните здоровье.

Дева

Склонным к запорам следует избегать тяжелых блюд. Пейте чистую воду перед едой.

Весы

Ваш нос будет особенно чувствительным к запахам. Можно заняться ароматерапией. Примите вечером ванну с эфирными маслами.

Скорпион

Будут беспокоить боли в суставах. Хуже будут чувствовать себя больные ревматизмом. Старайтесь не переохладить конечности.

Стрелец

Уделите внимания личной гигиене. Остерегайтесь случайного попадания инфекции в организм. Пользуйтесь стерильным медицинским оборудованием.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гороскоп на лето: чем заниматься, чтобы стать богатым и успешным

Козерог

Общая слабость организма будет мешать в работе. Не злоупотребляйте тонизирующими препаратами. Чаще меняйте формы деятельности.

Водолей

Может прогрессировать процесс образования тромбов в сосудах. Способствуйте разжижению крови. Не допускайте чрезмерной физической нагрузки.

Рыбы

Берегите глаза от чрезмерных нагрузок. Есть угроза резкого снижения остроты зрения. Офтальмологические операции противопоказаны.

4 июня дела будут идти хорошо. Вы будете иметь стабильные прибыли.

Автор: Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Боль в желудке и судороги - астролог назвала наиболее уязвимые знаки». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
июня

Украинских бойцов потравили паралитическим газом

Зубы начали чистить вениками

Женщина взлетела на невероятную высоту

Киев получил уникальную льготу

Взорвались два пассажирских поезда. Сотни погибших

Солдаты начали убивать протестующих

Создали целебный сыр

Самое читаемое
Как проходили в СССР конкурсы красоты - раритетные фото
Как проходили в СССР конкурсы красоты - раритетные фото
17
 Просмотров: 10811
Отец изнасилованного и убитого мальчика расправился с педофилом
Отец изнасилованного и убитого мальчика расправился с педофилом Просмотров: 7821
Валерия Крук похвасталась прелестями - горячие фото
Валерия Крук похвасталась прелестями - горячие фото
5
 Просмотров: 4806
Украина проиграла Северной Ирландии под ливнем и градом
Украина проиграла Северной Ирландии под ливнем и градом
 Просмотров: 4491
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
 5 Просмотров: 4104
Общество
В Ровенской области краснокнижное животное спасли от смерти
В Ровенской области краснокнижное животное спасли от смерти
4
 Просмотров: 216
Украина прощается с дождями: синоптики порадовали прогнозом на неделю
Украина прощается с дождями: синоптики порадовали прогнозом на неделю
 Просмотров: 135
Выкрыли преступников, которые вырубали деревья в заповеднике
Выкрыли преступников, которые вырубали деревья в заповеднике Просмотров: 81
В Украину вернулся капитан судна, которого пять лет удерживали на Шри-Ланке
В Украину вернулся капитан судна, которого пять лет удерживали на Шри-Ланке Просмотров: 117
Какой будет погода в первые выходные лета
Какой будет погода в первые выходные лета Просмотров: 81
Больше всего комментируют
40
Суд арестовал имущество и банковские счета Шария
5
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
3
Зеленский встретился с сенаторами США. О чем говорили
2
"Президент знает, что мы непричастны" - Антоненко
2
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
Голосов: 56392
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть