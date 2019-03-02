Бойцам на передовой повысят оплату на 2 тыс. грн

Оплату должны повысить с 1 апреля Фото: Facebook

Президент Петр Порошенко приказал повысить оплату бойцам на передовой. Об этом заявил во время пребывания на опорном пункте украинских десантников в районе проведения операции Объединенных сил.

"Я принял решение и поручаю министру повысить уровень денежного обеспечения тех бойцов, которые находятся на передовой. Начиная с первого апреля, я приказываю, чтобы денежное обеспечение - доплату на первой линии поднять на 2 тыс. грн. Минимальная доплата должна составлять 12 тыс. грн для каждого военнослужащего", - говорится в сообщении пресс-службы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Порошенко: коррупционеры задолбали

Также было добавлено, что доплата на второй линии должна быть повышена на тысячу гривен и ее уровень должен достичь 5500 грн.

Повышение оплаты ожидает и украинских военных моряков, которые защищают азовское побережье.

Нынешние кандидаты в президенты традиционно разделились на тех, кого поддерживают западные регионы Украины, и тех, кто пользуется поддержкой восточных областей. Об этом на своей странице в Facebook написал журналист и эксперт по масс-медийным коммуникаций Тарас Семенюк.