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Богдан хотел прекратить расследование преступлений во время Революции Достоинства и преступления Януковича - Горбатюк

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Богдан хотел прекратить расследование преступлений во время Революции Достоинства и преступления Януковича - Горбатюк
Фото: ERR

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан призвал прекратить расследование преступлений во время Революции Достоинства и преступления Виктора Януковича и его окружения.

Об этом сообщил бывший начальник Управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк в интервью "Прямому".

По его словам, это произошло в конце встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"На той встрече с Зеленским он подошел (Богдан - ред.), в завершение этой встречи он подошел.

Он, не зная о сути, сказал: "Не расследовались дела, не расследовались в отношении убийств правоохранителей. Я же вам говорил, Владимир Александрович". А он (президент Владимир Зеленский ред.) говорит сам: "Как же не расследовались, если мне только что доложили, что есть результаты?". "Значит, тогда уже не надо расследовать. Все расследовано - и убийства протестующих, и убийства милиционеров. Значит, все, дальше не надо расследовать".

Да нет, говорю, надо расследовать, и много еще до завершения. И, в первую очередь, в отношении организаторов и нужны изменения в закон. И этот же вопрос президента о внесении изменений в закон, который разблокирует возможность применения заочного судопроизводства.

Он говорит: "Нет, это не вопрос президента. Будете рассказывать новому генеральному прокурору".

Я говорю: "Плюс, еще преступная организация Януковича, экономические преступления подлежат расследованию". "Да нет, о чем вы рассказываете? Какие экономические преступления? О чем вы рассказываете?". И потом он уже перевел тему на то, что вас следующий ждет..." - рассказал Горбатюк.

По его словам, Богдан говорил об этом серьезно.

"Я, возможно, преувеличиваю с точки зрения эмоциональной, но суть такая была. То есть переход от того, что ничего не расследовано. А потом до того, что надо расследовать", - отметил Горбатюк.

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