Богатые страны скупили почти все вакцины от Covid-19 - ВОЗ

Вакцины от коронавируса почти все раскуплены. Фото: Reuters

Богатые страны закупили большую часть вакцин от коронавируса.

"Сейчас 42 страны проводят вакцинацию населения от коронавируса безопасными и эффективными вакцинами от Covid-19. 36 из них имеют высокий уровень доходов, а еще шесть имеют средний доход", - на брифинге заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

Страны с низким уровнем дохода и большинство стран со средним уровнем доходов не получают вакцину от коронавируса.

"Это проблема, которую мы должны вместе решить с помощью COVAX и ACT-Accelerator", - отметил он.

COVAX - мировая инициатива для иммунизации против Covid-19 и преодоления острой фазы пандемии.

ACT Accelerator объединяет государства и организации, участвующие в разработке, производстве и распределении вакцин.

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Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль попросил Еврокомиссию помочь Украине с получением вакцины от коронавируса.