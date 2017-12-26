Боевики нарушили "рождественское" перемирие, обстреляв из тяжелых минометов Павлополь

Боевики нарушили рождественское перемирие. Фото: Факты

Пять мин в сторону украинских позиций боевики выпустили из оккупированного населенного пункта Сосновское

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

"Сегодня около 19:00 боевики грубо нарушили минские договоренности, применив по оборонным укреплениям сил АТО в районе Павлополь 120-мм минометы. Пять мин в сторону украинских позиций оккупанты выпустили из временно оккупированного населенного пункта Сосновское ", - сообщили в штабе АТО.

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Ранее, Украина предложила боевикам "новогоднее" перемирие.