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понедельник, 07 мая 2018 22:00

Боевика из Бразилии арестовали на 2 месяца

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Боевика из Бразилии арестовали на 2 месяца
Бразильца оставят под стражей. Фото: УНИАН

Павлоградский горрайонный суд решил арестовать на 60 суток без возможности внесения залога бразильца Рафаэля Лусварги. Его обвиняют в участии в незаконных вооруженных формированиях и террористической организации.

Решение приняли 7 мая. Лусварги будет находиться под стражей до 5 июля, передает "Радио Свобода".

Судья заявил, что такое решение связано с тем, что существуют риски уклонения подозреваемого от правосудия и учитывая тяжесть инкриминируемых ему преступлений.

Рассмотрение дела суд назначил на 15 мая в открытом режиме.

25 января 2017 Рафаэль Лусварги был осужден постановлением Печерского районного суда к 13 годам заключения с конфискацией имущества. Его признали виновным в создании террористической организации и незаконных вооруженных формирований. Лусварги признал свою вину. 4 мая и активисты задержали бразильского наемника, который воевал за террористов ДНР. Он был у посольства Бразилии в Киеве. Туда он поехал после проживания в Свято-Покровском монастыре.

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Дата
07
мая

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