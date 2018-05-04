Боевик, которого осудили за войну против Украины, разгуливает по Киеву

Боевик из Бразилии Рафаэль Лусварги, которого осудили на 13 лет за войну против украинских военных, свободно передвигается по Киеву.
Террорист даже ходит в Киево-Перерськую лавру, сообщил журналист Юрий Бутусов в Facebook.
"Десятки украинских заложников годами страдают и мучаются в российских тюрьмах, а террорист и наемник российских спецслужб Рафаэль Лусварги спокойно гуляет по Киеву. Лусварги просидел в изоляторе год, всю необходимую информацию выдал, и готовится на обмен в РФ. За сотрудничество освобожден без права выезда. Впечатляюще. Террорист воевал против нас с оружием в руках. Был звездой российской пропаганды, демонстрировал, что даже бразильцы воюют за "русский мир". Украинцы сидят в российских тюрьмах, страдают, болеют, страдают. А нанятый российскими спецслужбами террорист не страдает, а ходит в Лавру.
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Мы действительно хотим заставить Путина ускорить обмен? Так для этого надо показывать видео, как Лусварги и другие бандиты сидят в карцерах и говорят правду: жалуются, что к ним не ходит российский консул, Россия их бросила, что им не оказывают помощь, что они полностью разочаровались в войне и их предали . Вот это будет давление на общественное мнение, это будет лучшая антивоенная пропаганда", - написал Бутусов.
12 апреля 2017 в киевском апелляционном суде на Соломенской площади слушали дело боевика из Бразилии Рафаэля Лусварги. Его осудили на 13 лет лишения свободы. Его защитники подали апелляцию.
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