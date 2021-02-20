Блогерша с TikTok извинилась за оскорбительные слова относительно украинского языка

Блогера извинилась за оскорбления украинского языка. Фото: TikTok

Блогерша, которая заявляла, что ей "всрал***сь ваша рідна мова", просит прощения за свои слова.

"Я прошу прощения за негативные высказывания относительно украинского языка. Все в этой жизни делают ошибки, и я - не исключение. Это была реакция на оскорбление меня за плохое произношение украинском языке. На самом деле я хорошо знаю украинский язык и свободно им владею, но с небольшим акцентом", - сказала Лиза Леоненко в своем TikTok.

Леоненко заверила, что "не хотела обижать людей".

"Мне нравится жить в Украине. Я ни одного оскорбительного слова в сторону этой страны не сказала", - добавила она.

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Напомним, 15-летняя Леоненко около месяца назад выставила видео, в котором рассказала, что не любит украинский язык. Девушка отметила, что ее "раздражает этот язык, особенно его звучание".