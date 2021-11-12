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пятница, 12 ноября 2021 17:10

Благотворительный вечер ко Дню памяти жертв Голодомора во Львовской опере перенесли

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Благотворительный вечер ко Дню памяти жертв Голодомора во Львовской опере перенесли
27 ноября Украина и мир будут отмечать День памяти жертв голодоморов. Фото: facebook.com/holodomormuseumfund

Художественный вечер "Что погибло — воскреснет" для благотворителей экспозиции столичного Музея Голодомора во Львовской национальной опере перенесли на 18 декабря.

Зарегистрироваться на событие можно по ссылке. Каждый взнос является определяющим, сообщает пресс-служба Музея Голодомора.

"Эпидемиологическая ситуация во Львове требует решения о переносе благотворительного вечера, который должен был состояться 20 ноября. Мы беспокоимся о вашем здоровье и делаем все необходимое, чтобы почтить каждого благотворителя безопасным способом", - говорится в сообщении.

27 ноября Украина и мир будут отмечать День памяти жертв голодоморов. Прийти к мемориалам в своем городе, зажечь свечу в своем окне — привычная традиция почтения памяти людей, замученных голодом.

"Призываем в этом году также почтить память жертв Голодомора особым образом — благотворительностью, сделав благотворительный взнос на создание основной экспозиции Музея Голодомора ко Дню памяти 27 ноября", - добавляют организаторы мероприятия.

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Национальный музей Голодомора-геноцида - национальный музей на Печерске в Киеве. Посвящен преступлению Голодомора-геноцида в Украине. Открыт в августе 2009 года.

Первая очередь музея построена в 2008-2010 годах. В 2010-м строительство было приостановлено из-за политической позицию тогдашней власти. После Революции достоинства возобновлено строительство полноценного современного музейного комплекса.

Экспозицию можно будет увидеть в 2023 году. Ее планируют открыть к 90-й годовщине Голодомора.

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