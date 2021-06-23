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среда, 23 июня 2021 11:31

Благотворительный фонд #KustoHelp помог украинским медикам

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В период с 17 мая по 17 июня 2021 года благотворительный фонд #KustoHelp провел акцию по оказанию помощи 10 районным больницам в борьбе с коронавирусной инфекцией. Проект охватил районные больницы Житомирской, Винницкой и Хмельницкой областей.

Общий объем помощи составил более $135 тыс. (3,8 млн грн). Больницам передали аппараты ИВЛ (4 шт.), электрокардиографы (2 шт.), кислородные концентраторы (6 шт.), системы назальной высокопотоковой оксигенотерапии (2 шт.), пульсоксиметры, дефибрилляторы и мониторы пациентов, СИЗ, респираторы FFP3, перчатки и медикаменты.

  Благотворительный фонд #KustoHelp провел акцию по оказанию помощи 10 районным больницам Житомирской, Винницкой и Хмельницкой областей
Благотворительный фонд #KustoHelp провел акцию по оказанию помощи 10 районным больницам Житомирской, Винницкой и Хмельницкой областей

Проект реализовали благодаря усилиям команды Kusto Agro в Украине. Таким образом, казахстанский бизнес сделал свой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.

"В это непростое для Украины время считаем своим долгом оказать помощь медикам, которые находятся на передовой борьбы с инфекцией. Мы рады оказать посильную помощь медицинским учреждениям Украины. Надеемся, что эта помощь является своевременной и желаем всем крепкого здоровья", - отметил Даулет Нуржанов, соучредитель Kusto Group.

"Пациенты с Covid-19 часто имеют значительное поражение легких, они для лечения требуют большого количества и высокой концентрации кислорода. Аппараты, которые нам передал благотворительный фонд #KustoHelp, позволяют подавать больному до 60 литров кислорода в минуту, - рассказал главный врач Калиновской ЦРБ Владислав Головащенко. - это оборудование позволяет регулировать скорость подачи кислорода, подогревает и увлажняет его. Благодаря ему мы спасаем жизни пациентов с вирусными пневмониями (в том числе коронавирусными). Для врачей и пациентов это значительная помощь".

  Благотворительный фонд #KustoHelp провел акцию по оказанию помощи 10 районным больницам Житомирской, Винницкой и Хмельницкой областей
Благотворительный фонд #KustoHelp провел акцию по оказанию помощи 10 районным больницам Житомирской, Винницкой и Хмельницкой областей

В августе прошлого года, когда в Казахстане была тяжелая эпидемиологическая ситуация, благотворительный фонд #KustoHelp совместно с Посольством Казахстана в Украине организовали доставку гуманитарной помощи из Украины в виде антибактериальных препаратов украинского производства общей стоимостью 86,7 млн тенге для лечения казахстанских Covid-пациентов. В этом году Казахстан в ответ оказывает помощь Украине.

О благотворительном фонде #KustoHelp:

Благотворительный проект #KustoHelp создан международной компанией Kusto Group и направлен на оказание помощи наиболее пострадавшим и уязвимым группам населения на период чрезвычайного положения, объявленного из-за пандемии коронавируса Covid -19 в Республике Казахстан. За период действия карантина в Казахстане общий объем помощи составил около $ 2,5 млн. Фонд помог примерно 100 медицинским учреждениям оборудованием, реанимобилями и средствами защиты. Продуктовыми наборами были обеспечены более 12 тыс. семей.

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23
июня

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