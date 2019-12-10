"Бизнесмены превращают общины в свою "вотчину" - эксперт о недоработках децентрализации

2015 года на проблемы децентрализации закрыли глаза, чтобы в реформе не разочаровывались местные элиты. Фото: Тарас Подолян

Некоторые проблемы децентрализации связаны не с нормами, а с состоянием общества.

Об этом интервью журналу "Країна" говорит эксперт по конституционному и административному праву Игорь Колиушко.

"Во многих областях есть большой бизнес, который давит на власть. Превращает регион в свою "вотчину". Иногда в таких ситуациях местные власти отстаивают интересы "феодала", а не общины. Это не решается законом. Нужен комплекс действий. Укрупнение общин - один из путей. Большую общину труднее контролировать одному или нескольким людям", - считает эксперт.

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По его словам, не удалось обеспечить логическое присоединение близлежащих сел у городам.

"А это важно. У города должно быть пространство для развития. Зажатый он теряет потенциал. К нему не будут идти инвестиции, из него будут выезжать жители.

У нас же начали объединять мелкие деревни. Это должно быть последнее звено: деревни, которые не входят в сферу притяжения города, объединяют между собой. Сельские головы не хотели присоединяться к городу. Ибо так теряли власть. 2015-го на это тоже закрыли глаза, чтобы в реформе не разочаровывались местные элиты", - добавляет Игорь Колиушко.

Полное интервью с Игорем Колиушко читайте в журнале "Країна" от 12 декабря.