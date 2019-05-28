Бизнес в России: сколько предпринимателей считают это опасным

 
Ексклюзивы
1/5
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
3 Просмотров: 1107
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
3 Просмотров: 1989
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 1917
Назвали слабые и сильные стороны Зеленского
Назвали слабые и сильные стороны Зеленского
1 Просмотров: 3195
Партия Порошенко рискует пролететь на выборах
Партия Порошенко рискует пролететь на выборах
Просмотров: 4050
"Седьмым президентом станет Владимир Кличко" - как Киев праздновал День города
"Седьмым президентом станет Владимир Кличко" - как Киев праздновал День города
Просмотров: 4410
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
1 Просмотров: 2304
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
Просмотров: 3744
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
Просмотров: 4086
Зеленского сравнили с Порошенко
Зеленского сравнили с Порошенко
1 Просмотров: 3384
Фото
Все фото
14
3
12
11
4
Как жили украинцы в начале ХХ века
Как жили украинцы в начале ХХ века
Активисты протестовали - требовали ремонта трассы
Активисты протестовали - требовали ремонта трассы
Более 300 км без подзарядки: представили китайский электрокар за $26 тыс.
Более 300 км без подзарядки: представили китайский электрокар за $26 тыс.
Зеленский впервые посетил блиндажи ВСУ на передовой
Зеленский впервые посетил блиндажи ВСУ на передовой
В джинсах и со внуками: что Порошенко делал на День Киева
В джинсах и со внуками: что Порошенко делал на День Киева
Видео
Все видео
Украинцев будут защищать полицейские офицеры общин
Украинцев будут защищать полицейские офицеры общин
"Уникальное количество депутатов голосовали за языковой закон. В следующем созыве столько не наберется" - Княжицкий
"Уникальное количество депутатов голосовали за языковой закон. В следующем созыве столько не наберется" - Княжицкий
Показали испытания обновленных украинских ракет
Показали испытания обновленных украинских ракет
Стеклянный "мост Кличко" трещит по швам
Стеклянный "мост Кличко" трещит по швам
Трупы россиян и поврежденная техника: появилось видео из освобожденного сирийского города
Трупы россиян и поврежденная техника: появилось видео из освобожденного сирийского города
Интервью
1/5
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 1917
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
1 Просмотров: 639
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Просмотров: 6606
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 2988
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 639
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
27 мая 2019
Просмотров: 954
Наговорився
— Юро, в мене до тебе прохання, — дружина дивиться улесливо й підкочується під милий бік. — Ти не міг би позичити Олі 400 ...
вторник, 28 мая 2019 18:47

Бизнес в России: сколько предпринимателей считают это опасным

  Комментировать
Бизнес в России: сколько предпринимателей считают это опасным
российские предприниматели прошли опрос по поводу безопасности бизнеса. Фото: www.rbc.ru

Российские предприниматели считают антикоррупционную деятельность силовых структур РФ неэффективной и опасной.

Это показывают опросы Федеральной службы охраны России в издании РБК.

Опросы прошли предприниматели, которые пережили криминальное преследование.

За данными исследований, 69.2% специалистов считают ведение бизнеса в России неэффективным. 84% бизнесменов придерживаются мнения, что это опасно.

Спецслужба интересовалась оценкой бизнес-климата со стороны специалистов (адвокатов, учёных-юристов, прокуроров, правозащитников) и предпринимателей, которые подверглись криминальному преследованию. Всего было опрошен 181 специалист и 211 предпринимателей в 37 регионах.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Бизнес в России: сколько предпринимателей считают это опасным». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
мая

Сегодня Пахома Теплого - приметы и запреты

Самое читаемое
&quot;Мы обнажаемся красивее всех&quot; - пикантные фото танцовщиц парижского кабаре
"Мы обнажаемся красивее всех" - пикантные фото танцовщиц парижского кабаре
25
 Просмотров: 184857
Зеленский впервые посетил блиндажи ВСУ на передовой
Зеленский впервые посетил блиндажи ВСУ на передовой
11
 3 Просмотров: 115558
Как жили украинцы в начале ХХ века
Как жили украинцы в начале ХХ века
14
 Просмотров: 29037
Вечно молодые: показали рай для людей, которые не чувствуют своего возраста
Вечно молодые: показали рай для людей, которые не чувствуют своего возраста
43
 Просмотров: 27326
В одесской колонии вспыхнул бунт
В одесской колонии вспыхнул бунт
18
 Просмотров: 24624
Общество
Зеленский встретился с представителями МВФ
Зеленский встретился с представителями МВФ Просмотров: 63
Рассказали о последних новостях на передовой
Рассказали о последних новостях на передовой Просмотров: 108
Военный поставлял амфетамин сослуживцам
Военный поставлял амфетамин сослуживцам Просмотров: 81
Нацкомиссия готова к запуску энергорынка с 1 июля 2019 года - глава НКРЭКУ Оксана Кривенко
Нацкомиссия готова к запуску энергорынка с 1 июля 2019 года - глава НКРЭКУ Оксана Кривенко Просмотров: 45
Почему Коломойскому не нужен Приватбанк
Почему Коломойскому не нужен Приватбанк
 Просмотров: 270
Больше всего комментируют
7
У вас 3 дня. Думай-те. Парубий ждет от Зеленского закона об импичменте
4
Шуфрич занес в ГПУ заявление на Порошенко
3
В оккупированном Севастополе сорвали триколоры
3
Зеленский впервые посетил блиндажи ВСУ на передовой
3
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
Голосов: 39225
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua