Бизнес в России: сколько предпринимателей считают это опасным

российские предприниматели прошли опрос по поводу безопасности бизнеса. Фото: www.rbc.ru

Российские предприниматели считают антикоррупционную деятельность силовых структур РФ неэффективной и опасной.

Это показывают опросы Федеральной службы охраны России в издании РБК.

Опросы прошли предприниматели, которые пережили криминальное преследование.

За данными исследований, 69.2% специалистов считают ведение бизнеса в России неэффективным. 84% бизнесменов придерживаются мнения, что это опасно.

Спецслужба интересовалась оценкой бизнес-климата со стороны специалистов (адвокатов, учёных-юристов, прокуроров, правозащитников) и предпринимателей, которые подверглись криминальному преследованию. Всего было опрошен 181 специалист и 211 предпринимателей в 37 регионах.