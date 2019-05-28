Бизнес в России: сколько предпринимателей считают это опасным

Российские предприниматели считают антикоррупционную деятельность силовых структур РФ неэффективной и опасной.
Это показывают опросы Федеральной службы охраны России в издании РБК.
Опросы прошли предприниматели, которые пережили криминальное преследование.
За данными исследований, 69.2% специалистов считают ведение бизнеса в России неэффективным. 84% бизнесменов придерживаются мнения, что это опасно.
Спецслужба интересовалась оценкой бизнес-климата со стороны специалистов (адвокатов, учёных-юристов, прокуроров, правозащитников) и предпринимателей, которые подверглись криминальному преследованию. Всего было опрошен 181 специалист и 211 предпринимателей в 37 регионах.
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