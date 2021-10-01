Билеты на поезда дальнего следования можно купить в Viber и Telegram

Укрзализныця запустила продажу билетов через чат-ботов в Viber и Telegram.
С 1 октября пассажиры смогут покупать билеты с помощью мессенджеров на все поезда дальнего следования, в том числе на скоростных и региональных маршрутах, сообщает пресс-служба компании.
В чат-боте доступны функции:
- продажи и возврата билетов;
- заказа питания;
- расписания движения;
- информирования о прибытии, опоздании поезда и номере пути;
- онлайн-табло.
Также добавили возможность оценить качество поездки, чистоту вагона и уровень сервиса проводника.
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За первое полугодие 2021-го Укрзализныця понесла убытки на 1,4 млрд грн. Потери связывают с уменьшением объемов перевозок. Чтобы исправить финансовое положение, железнодорожники не будут резко повышать стоимость билетов на поезда. Компания должна сосредоточиться на грузовых перевозках, чтобы зарабатывать деньги.
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