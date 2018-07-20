Без загранпаспортов: Украина и Грузия хотят ввести новые правила

Украина и Грузия могут ввести поездки между странами по внутренним паспортам. Фото: ukrinform

Украина и Грузия договорились об ускорении процесса отмены загранпаспортов для поездок между двумя странами.

Это обсудили на встрече министр Кабмина Александр Саенко с новым премьером Грузии Мамукой Бахтадзе. Однако точных сроков нововведения не назвали, сообщает пресс-служба Кабмина.

"Украина готова продолжать конструктивный диалог и сотрудничество по вопросам совершенствования существующих и развития новых транспортных маршрутов, а также устранение препятствий на пути движения товаров и услуг. В этом контексте актуальным является вопрос развития "Нового Шелкового пути", - отметил Саенко.

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Сейчас между Грузией и Украиной действует безвизовый режим, но по заграничным паспортам.

В сети появилась интерактивная карта мира Travelscope, на которой обозначены страны, куда можно поехать без виз. Для украинцев доступны 119 государств из 195 представленных. Страны выделены разными цветами. Ярко-желтый означает, что въезд разрешен при наличии электронной визы, которую можно оформить онлайн заблаговременно перед путешествием (Сингапур, Индия, Мехико и другие). Желто-зеленый - визу можно получить по прибытию (Египет, Танзания, Таиланд и другие), салатовый - виза гражданам Украины не нужна (страны еврозоны и СНГ, Бразилия, Чили, Аргентина и другие). Серым цветом отмечены территории, для въезда на которые украинцу придется оформить визу.