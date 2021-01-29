Без света и сообщения: февраль начнется с ухудшения погоды

В Украине прогнозируют осложнения погодных условий и опасные метеорологические явления в ближайшие дни. 1 февраля в большинстве северных, центральных, а также Харьковской, Одесской и Николаевской областях будет значительный снегопад с возможным приростом снежного покрова 5-10 см.
30-31 января, а также 1 февраля на дорогах Украины, кроме юго-восточной части, ожидается гололед, сообщили в пресс-центре ГСЧС.
Объявили 1-й уровень опасности, желтый. Спасатели предупредили, что непогода 1 февраля может повлечь отключение энергоснабжения отдельных населенных пунктов и нарушение движения автотранспорта на дорогах.
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В Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской и Николаевской областях днем 1 февраля пойдет снег с переходом в дождь. Возможны гололед, налипание мокрого снега и порывы ветра 15-20 м/с.
Укрзализныця увеличила количество мест в поездах, следующих из Одесской области, где из-за снегопада закрыли 2 трассы.
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