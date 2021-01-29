Без света и сообщения: февраль начнется с ухудшения погоды

 
Ексклюзивы
1/5
Ахметов с Коломойским показали Зеленскому его возможности
Ахметов с Коломойским показали Зеленскому его возможности
Просмотров: 11295
СБУ будет затягивать создание Бюро экономической безопасности - эксперт
СБУ будет затягивать создание Бюро экономической безопасности - эксперт
Просмотров: 198
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Просмотров: 369
Мебель является прежде всего произведением искусства, а не функциональным объектом
Мебель является прежде всего произведением искусства, а не функциональным объектом
Просмотров: 108
Дубинский посылает Зеленского на три буквы. Как это может мобилизовать "слуг" голосовать?
Дубинский посылает Зеленского на три буквы. Как это может мобилизовать "слуг" голосовать?
Просмотров: 3501
Защита должников от коллекторов. Почему новый закон не решает проблему
Защита должников от коллекторов. Почему новый закон не решает проблему
Просмотров: 783
"Директора парализовало. А как сделали колокола - отпустило!" — в древней церкви замаливают аборты
"Директора парализовало. А как сделали колокола - отпустило!" — в древней церкви замаливают аборты
Просмотров: 855
Оператор висел над пропастью с камерой за $250 тыс. - вышел триллер "Пик страха"
Оператор висел над пропастью с камерой за $250 тыс. - вышел триллер "Пик страха"
Просмотров: 324
Почему Байден до сих пор не говорил с Зеленским
Почему Байден до сих пор не говорил с Зеленским
Просмотров: 1377
"Как это вы в Украине не понимаете русский?" - як кафе и магазины переходят на украинский язык
"Как это вы в Украине не понимаете русский?" - як кафе и магазины переходят на украинский язык
Просмотров: 2448
Фото
Все фото
8
8
3
5
11
Каннабис, амфетамин, метадон - разоблачили сеть нарколабораторий
Каннабис, амфетамин, метадон - разоблачили сеть нарколабораторий
Как во время карантина отдыхают украинцы - яркие фото
Как во время карантина отдыхают украинцы - яркие фото
Они под угрозой вымирания - обнаружили новый вид китов
Они под угрозой вымирания - обнаружили новый вид китов
&quot;Искать своих и не учить язык&quot; - украинка назвала главные ошибки эмигрантов
"Искать своих и не учить язык" - украинка назвала главные ошибки эмигрантов
Бесплатные фрукты и кастрюли на развес – что удивляет в польских супермаркетах
Бесплатные фрукты и кастрюли на развес – что удивляет в польских супермаркетах
Видео
Все видео
Три колеса, вместо руля - рукоятка: создали первое в мире авто
Три колеса, вместо руля - рукоятка: создали первое в мире авто
Преподавательница киевского университета дружит с боевиками и просит прощения у России - все о громком скандале
Преподавательница киевского университета дружит с боевиками и просит прощения у России - все о громком скандале
Показали смешное видео, как слонята радовались внезапном снегопаду
Показали смешное видео, как слонята радовались внезапном снегопаду
Pornhub будет бороться с экологическим кризисом
Pornhub будет бороться с экологическим кризисом
Сняли фильм на основе воспоминаний людей, переживших геноцид
Сняли фильм на основе воспоминаний людей, переживших геноцид
Интервью
1/5
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
2 Просмотров: 1980
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Просмотров: 369
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
4 Просмотров: 1206
Живое обучение всегда было дорогим удовольствием - эксперт рассказал о спросе на репетиторов
Живое обучение всегда было дорогим удовольствием - эксперт рассказал о спросе на репетиторов
Просмотров: 396
Опасно приглашать Россию на Крымский саммит - Сенченко
Опасно приглашать Россию на Крымский саммит - Сенченко
Просмотров: 216
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
29 января 2021
Просмотров: 18
Коли тобі сниться щось особливе
Коли тобі сниться щось особливе, ти ще довго залишаєшся в полоні пережитого уві сні. Здається, що ти побачив велике кіно, прочитав книгу чи випив її ...
пятница, 29 января 2021 16:18

Без света и сообщения: февраль начнется с ухудшения погоды

  Комментировать
Без света и сообщения: февраль начнется с ухудшения погоды
1 февраля в большинстве северных, центральных, а также Харьковской, Одесской и Николаевской областях будет значительный снегопад. Фото: pixabay.com

В Украине прогнозируют осложнения погодных условий и опасные метеорологические явления в ближайшие дни. 1 февраля в большинстве северных, центральных, а также Харьковской, Одесской и Николаевской областях будет значительный снегопад с возможным приростом снежного покрова 5-10 см.

30-31 января, а также 1 февраля на дорогах Украины, кроме юго-восточной части, ожидается гололед, сообщили в пресс-центре ГСЧС.

Объявили 1-й уровень опасности, желтый. Спасатели предупредили, что непогода 1 февраля может повлечь отключение энергоснабжения отдельных населенных пунктов и нарушение движения автотранспорта на дорогах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине ожидаются снегопады и гололедица

В Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской и Николаевской областях днем 1 февраля пойдет снег с переходом в дождь. Возможны гололед, налипание мокрого снега и порывы ветра 15-20 м/с.

Укрзализныця увеличила количество мест в поездах, следующих из Одесской области, где из-за снегопада закрыли 2 трассы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Без света и сообщения: февраль начнется с ухудшения погоды». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
января

Три колеса, вместо руля - рукоятка: создали первое в мире авто

Самое читаемое
Елена Шевченко умерла после операции
Елена Шевченко умерла после операции 1 Просмотров: 34345
Дочь легендарного спортсмена и модели обольщает голыми фото
Дочь легендарного спортсмена и модели обольщает голыми фото
15
 Просмотров: 27459
Украинец поразил условиями проживания в польских общежитиях
Украинец поразил условиями проживания в польских общежитиях
5
 Просмотров: 23418
Муж убил блогерку-жену на глазах у 6-летней дочери за откровенные фото в соцсетях
Муж убил блогерку-жену на глазах у 6-летней дочери за откровенные фото в соцсетях
5
 Просмотров: 15571
Модель обнажила грудь в Дубае и нарвалась на критику
Модель обнажила грудь в Дубае и нарвалась на критику
5
 Просмотров: 12978
Общество
Почему города становятся угрозой для человечества – на STEM is FEM обсудили проблемы современной урбанистики
Почему города становятся угрозой для человечества – на STEM is FEM обсудили проблемы современной урбанистики Просмотров: 45
Сотрудник кафе убил посетителей ножом
Сотрудник кафе убил посетителей ножом Просмотров: 198
Аэропорт "Киев" подготовил сюрприз для туристов
Аэропорт "Киев" подготовил сюрприз для туристов Просмотров: 90
Стерненку отменили арест
Стерненку отменили арест 1 Просмотров: 207
Каннабис, амфетамин, метадон - разоблачили сеть нарколабораторий
Каннабис, амфетамин, метадон - разоблачили сеть нарколабораторий
8
 Просмотров: 117
Больше всего комментируют
4
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
3
ОАСК отменил новое украинское правописание
3
Преподавательница киевского университета дружит с боевиками и просит прощения у России - все о громком скандале
2
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
2
Второй срок Зеленского: Ермак назвал условия
Голосов: 55021
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть