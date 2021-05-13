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четверг, 13 мая 2021 12:55

Без красных и оранжевых: в Украине обновили карантинные зоны

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Вся Украина перешла в желтую зону карантинных ограничений. Сегодня туда из оранжевой зоны перевели Николаевскую и Черкасскую области.

Пока нет ни одного региона, где были бы превышены показатели по Covid-19, передает Министерство здравоохранения.

 

При этом по проценту от эпидемического порога уже девять регионов отвечают зеленой зоне: Киев, Волынская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Хмельницкая и Черниговская области.

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Количество Covid-привитых второй дозой в Украине выросло вдвое за сутки. Всего вакцинацию завершили 3828 украинцев. С начала кампании вакцинации прививки получили 901 107 человек.

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