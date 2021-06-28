Без кофе и водки: от чего стоит отказаться 29 июня

. Дайте глазам отдохнуть. Удивитесь, насколько четким станет ваше зрение. Фото: pixabay.com

29 июня кишечник будет плохо реагировать на гастрономические эксперименты. Возможно обострение гастрита. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Начинать курс лечения зубов не время, - говорит астролог. – Слабо будет действовать обезболивающие. Стоит отложить и протезирование зубов. Вас не удовлетворят результаты. Усильте уход за кожей рук. Она будет слишком уязвимой в этот день. Избегайте непосредственного контакта рук со средствами бытовой химии. Откажитесь от продуктов, которые раздражают слизистую желудка. Воздержитесь от употребления алкогольных напитков и кофе. Не провоцируйте появление язвенных процессов. В этот день следует отказаться от смартфонов. Дайте глазам отдохнуть. Удивитесь, насколько четким станет ваше зрение".

Овен

Отнеситесь серьезно к появлению сухого кашля. Пройдите флюорографию. Не допускайте развития легочных заболеваний.

Телец

Головокружение и пониженная работоспособность является следствием вегето-сосудистой дистонии. Попейте препараты, улучшающие мозговое кровоснабжение.

Близнецы

Будут беспокоить боли в области почек. Не переохлаждайте нижнюю часть тела. Так можно спровоцировать развитие пиелонефрита.

Рак

Начните курс консервативного лечения болезней половых органов. Операции в этот день делать опасно.

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Лев

Трудный день. Ощущаться ухудшение самочувствия. Контролируйте показатели кровяного давления. Есть опасность развития гипертонического криза.

Дева

Ткани тела будут чувствовать кислородное голодание. Не засиживайтесь долго на одном месте. Больше двигайтесь.

Весы

Будут плохо переноситься резкие запахи. Избегайте длительного пребывания в прокуренных помещениях и на загазованных улицах.

Скорпион

Будет беспокоить понос и урчание в животе. Не ешьте свежих фруктов и молочных блюд. Пейте чаи из целебных трав.

Стрелец

Могут беспокоить ревматические боли. Избегайте длительного контакта с холодной водой. Легко могут возникнуть воспалительные процессы из-за переохлаждения.

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Козерог

От длительного пребывания под кондиционером может появиться насморк. Прогрийтеся в ванной перед сном. Сделайте ингаляции.

Водолей

Печень будет уязвимой. Откажитесь от лишних фармпрепаратов. Удалите из дневного рациона жареные и острые блюда.

Рыбы

Передвигайтесь осторожно. Избегайте травм суставов во время тренировок и физической работы. Не поднимайте тяжелого.

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