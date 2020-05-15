Без действенной оппозиции нельзя построить демократию - философ

Евгений Быстрицкий: демократические силы и в Верховной Раде, и вне ее не могут найти в себе духа, чтобы объединиться. Фото: Тарас Подолян

Сегодня оппозиция власти есть, но одиночная и не в парламенте.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал философ Евгений Быстрицкий.

"Люди начинают чувствовать, что двигаемся в ложную сторону. Каждый новый скандал, типа ресторана Тищенко или пленок Ермака, еще больше убеждает в этом общество. Гроздья народного гнева накапливаются. Однако сейчас еще поддержка президента достаточно высока", - объясняет эксперт.

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По его словам, важно, чтобы власть осознала необходимость действенной оппозиции.

"Сейчас это звание эксплуатируется открыто пророссийской фракцией. Зато демократические силы и в Верховной Раде, и вне ее не могут найти в себе духа, чтобы объединиться. Разрозненные национально-демократические партии должны понять, что сегодня ни одна из них не может претендовать на лидерство. А именно они должны стать политической оппозицией сегодня. Их сильнейшие представители должны отказаться от претензии на верховенство и объединиться. Если бы так случилось, они могли бы впоследствии провести внутренние праймериз и выдвинуть общего лидера. В дальнейшем он или она стали бы возможным кандидатом в президенты. Это даст толчок необходимом партийному строительству. Это должно произойти до следующих выборов. Иначе и дальше будем иметь власть без оппозиции. Мы не должны стать ни авторитарным государством, вроде Беларуси или РФ, ни слабой страной без уверенной демократической власти. Если двигаемся в сторону Европы, должны усвоить традиции конкурентной политики", - добавляет философ.

Полное интервью с Евгением Быстрицким читайте в журнале "Країна".

Власть использует страх общества, чтобы ограничивать гражданские свободы, философ Евгений Быстрицкий.