Бесплатное образование в США: украинка рассказала, как учится на юриста

Фото: notquiteamericangirl

Украинка Ирина рассказала, как поступила учиться на юриста и получила стипендию на обучение в Сан Диего в Калифорнии.

"Моя первая работа-демонстрация алкоголя в магазинах, клубах или ресторанах. Работа мне нравилась, но я всегда хотела большего. Позже пошла работать переводчиком через телефон или видео с английского на русский. На этой работе было много медицинских тем, юридических и судебных дел. Мне это стало интересно", - рассказывает Ирина.

Два года назад украинка подала документы на юридический факультет Калифорнийского университета. Сдала тест на аналитику и логику, писала эссе и подавала оценки из украинского вуза КНУБА.

"Фактически выиграла за счет оценок в Украине. Всегда хорошо училась. Тест сдала не очень хорошо. Обучение здесь платное. Год стоит 50 тысяч долларов. Студенты могут взять займы в банке, что я успешно и сделала. Но я даже представить не могла, что учиться будет так трудно. Все дни провожу за книгами, фактически с раннего утра до вечера. На каждый предмет предусмотрено по шесть часов самостоятельного изучения. Думала, что сюда попадают лучшие из лучших, но когда начали сдавать экзамены, то оказалось, что имею неплохой рейтинг. В первый год получила 50% скидку на обучение. А в этом году вошла в десятку лучших студентов университета и имею 100% стипендию на обучение. То есть для меня сейчас обучение бесплатное", - объясняет Ирина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Самые простые правила эмиграции - Украинка о переезде в Канаду

Ирина будет проходить адвокатскую практику в Калифорнийском отделе транспорта, чтобы получить квалификацию и диплом.

"Этот диплом даст возможность работать во многих сферах, можно попасть в компанию, которая будет предоставлять хорошую зарплату и социальное обеспечение", - говорит Ирина.

Юлия Бондарчук из города Малин на Житомирщине семь лет назад переехала в Финляндию. Вместе с мужем работали на ферме. Сейчас Юля убирает в магазинах, офисах и на заводах и ведет свой блог, в котором делится особенностями жизни в стране.