Бесплатно и круглосуточно: в Украине заработала платформа ментального здоровья

В Украине заработала платформа бесплатной психологической поддержки. Фото - Facebook

В Украине начинает работать круглосуточная бесплатная платформа для психологической поддержки "Расскажи мне". Запуск инициировал Министерство здравоохранения и Офис Президента Украины вместе с Институтом когнитивного моделирования.

Об этом сообщает Gazeta.ua.

"Мы все сейчас переживаем страшные времена и одной из главных задач на сегодняшний день – сохранить свое ментальное здоровье и помочь близким. Если вы чувствуете тревогу, у вас случаются панические атаки, вы близки к депрессии или даже на грани – оставьте заявку и ждите. Специалист свяжется с вами как можно скорее. Не ждите, в условиях войны состояние будет ухудшаться", - пишут на сайте "Расскажи мне".

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Как получить помощь

Чтобы получить помощь – нужно кратко описать свой запрос и оставить заявку на сайте.

Далее по вашему запросу модераторы платформы подберут специалиста и он как можно скорее свяжется с вами.

Консультации проводятся бесплатно в режиме онлайн.

Также можно воспользоваться ботом первой психологической помощи "Друг". Бот создан на базе современных исследований. Является помощником в первые часы после травматического события.

Украинские художники, поэты поддерживают украинцев мотивационным искусством. Во время войны художники создают стихи о победе над Россией и картины, в которых прославляют ВСУ и осуждают путина.