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среда, 02 июня 2021 23:36

Берлинское "табу на поставки оружия" Украине должно быть сломано - посол

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Берлинское &quot;табу на поставки оружия&quot; Украине должно быть сломано - посол
Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник: "Украина имеет полное право на самозащиту". Фото: Громадське

Украина сожалеет, что Германия заблокировала поставки ей оборонительного вооружения.

"Очень жаль, что Германия стоит в стороне и инсценирует себя как некоего "морального апостола". Мы бы хотели приобрести современные немецкие военные системы, принадлежащие к лучшим в мире. Но из-за политического оппортунизма это невозможно, и это очень досадно", — заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в интервью немецкому военно-политическому журналу LOYAL.

По его убеждению, берлинское "табу на поставки оружия" должно быть сломано.

"Так же, как и Израиль, Украина имеет полное право на самозащиту. Ведь речь идет об оборонительном оружии. Немцы поставляют нам ценное оборудование в медицинской сфере, а наши раненые военные проходят лечение в госпиталях Бундесвера. За все это мы очень благодарны. Но поддержка нас - именно сейчас - модернизация нашей обороны с помощью новых военных систем полностью отвечала бы немецким интересам", — сказал Мельник.

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Он также указал на то, что "у британцев по этому другое мнение, в принципе, как и у американцев, турок и других наших партнеров".

В последние годы Германия практически не поставляла в Украину военное оборудование. Сумма такого экспорта составила в 2018 и 2019 годах соответственно по 2,1 млн евро, при этом речь шла о спортивное и охотничье оружие.

В 2019 году это соответствовало 0,03 процента объема всех поставок немецких вооружений за границу, одобренных правительством ФРГ.

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