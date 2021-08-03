Bellingcat будет расследовать смерть белоруса Шишова

Виталия Шишова нашли мертвым 3 августа. Фото: instagram.com/vvshishov

Смерть председателя Белорусского дома в Украине Виталия Шишова будет расследовать портал Bellingcat.

Об этом в прямом эфире радиостанции "Эхо Москвы" сообщил журналист-расследователь Христо Грозев, информирует Гордон.

В издании предполагают, что смерть Шишова может быть связана с спецоперацией спецслужб. Грозев не сомневается, что это не было самоубийством.

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"Во-первых, даже без предварительной информации, я бы сказал, что это не самоубийство. Но я бы не стал писать до того, как у нас не стало бы полной картины происшествия. То, что это позволяет предположить, что это спецоперация, это факт, что мы несколько дней работаем над информацией, которой мы добились, что в Киеве присутствовали сотрудники ФСБ России, интегрировались среди оппозиционных белорусских групп, находящихся в Украине.

Конечно, это может быть случайностью. И сейчас мы слышим эту новость. Это значит, что сейчас мы направляем все свои ресурсы на расследование этого убийства, если это убийство", - сказал он.

Гражданина Беларуси 26-летнего Виталия Шишова, который исчез вчера в Киеве, нашли повешенным сегодня, 3 августа. Тело обнаружили в одном из киевских парков, недалеко от места его проживания. Мобильный телефон и личные вещи были при нем. Их изъяли с места происшествия.