Бельгия передаст Украине корабль

Украина получит корабль для исследования моря. Фото: mepr.gov.ua

Бельгия может бесплатно передать Украине исследовательское судно "Бельгика".

Двусторонний меморандум о взаимопонимании в сфере охраны и восстановления вод и рационального использования водных ресурсов подписали Бельгийский федеральный офис по научной политике, Бельгийский королевский институт естественных наук и Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

"Охрана морских экосистем включена в экологический блок Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, согласно которому наше государство должно осуществлять регулярный морской мониторинг по европейским стандартам. Украина внедряет положения Рамочной Директивы ЕС о морской стратегии для поэтапного достижения хорошего экологического состояния морской среды", - сказал министр защиты окружающей среды Украины Роман Абрамовский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Посчитали количество пластика на дне океанов: цифры шокируют

С помощью судна будут заниматься независимым мониторингом рыбных запасов, фундаментальными научными исследованиями в открытом море, геологической разведкой морского дна и другим.

"Бельгика" прибудет в Украину до осени. Корабль построили в 1984 году. Находится в составе морского компонента королевских вооруженных сил Бельгии.

К разработке цифровой платформы GPML присоединится Государственная экологическая инспекция. Она позволит отслеживать засорение моря, а инициатором выступила Программа ООН, написал глава Госэкоинспекции Андрей Рисованный.