Беларусь подготовила санкции против украинских чиновников

Беларусь подготовила санкции против официальных лиц Украины. Решение аргументировали действиями Украины, направленных против Беларуси.
Об этом на брифинге в Минске заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.
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"На начальном этапе мы также подготовили соответствующий санкционный список в отношении ряда официальных лиц Украины. И будем дальше смотреть, как будут развиваться события. Конечно мы не оставим без ответа ни одно из действий, направленный против белорусского государства", - заявил Макей.
26 ноября Министрества иностранных дел Беларуси вручило украинскому послу Игорю Кизима ноту протеста.
Таким образом Беларусь выразила решительный протест через поддержку Украины серий митингов в Минске.
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