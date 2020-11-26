Беларусь подготовила санкции против украинских чиновников

Белорусские санкции составлены против официальных лиц Украины. Фото: www.unn.com.ua

Беларусь подготовила санкции против официальных лиц Украины. Решение аргументировали действиями Украины, направленных против Беларуси.

Об этом на брифинге в Минске заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

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"На начальном этапе мы также подготовили соответствующий санкционный список в отношении ряда официальных лиц Украины. И будем дальше смотреть, как будут развиваться события. Конечно мы не оставим без ответа ни одно из действий, направленный против белорусского государства", - заявил Макей.

26 ноября Министрества иностранных дел Беларуси вручило украинскому послу Игорю Кизима ноту протеста. Таким образом Беларусь выразила решительный протест через поддержку Украины серий митингов в Минске.