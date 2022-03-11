Беларусь назвала "бредом" ракетный удар по своим территориям - СМИ

Министерство обороны Беларуси опровергло информацию о ракетном ударе по белорусскому селу Копани. При этом командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщило о провокации.

Об этом сообщает белорусские "Белта" и "Еврорадио" со ссылкой на официального представителя Министерства обороны РБ Инну Горбачеву.

"Министерство обороны однозначно заявляет, что информация о ракетном ударе по белорусскому селу является откровенным бредом", - говорится в сообщении.

Ранее командование Воздушных сил ВСУ и Государственная пограничная служба Украины заявили, что днем ​​11 марта российские самолеты зашли на территорию Украины, развернулись над населенными пунктами Городище и Тумень, а затем нанесли удар по белорусскому населенному пункту Копани.

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24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.