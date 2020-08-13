Белановский комбинат Ferrexpo продолжает помогать больницам Кременчуга

Компания Ferrexpo продолжает оказывать помощь медучреждениям Полтавской области и всей Украины

Белановский горно-обогатительный комбинат, который входит в группу Ferrexpo, предоставил очередную помощь медучреждениям Кременчуга Полтавской области. В этот раз оборудование и средства индивидуальной защиты доставлены в Кременчугский областной клинический госпиталь для ветеранов войны и Кременчугскую центральную районную больницу.

В военный госпиталь передали медицинские маски, одноразовые перчатки, антисептики и другие средства индивидуальной защиты, которые актуальны и для медработников, и для пациентов.

"От имени воинов АТО и нашего медучреждения мы попросили Константина Жеваго помочь с ремонтом палаты. Он не отказал и сегодня у нас есть современная, функциональная палата.

Мы живем в тяжелое время пандемии коронавируса. Медработники выкладываются, чтобы помочь больным, но и сами нуждаясь в расходных материалах и средствах защиты. Мы снова обратились к Ferrexpo. Партии помощи, которую нам передали, хватит для обеспечения врачей до Нового года", - говорит Николай Литвиненко, директор Кременчугского областного клинического госпиталя для ветеранов войны. Он поблагодарил Ferrexpo и ее владельца Константина Жеваго за помощь.

Кременчугская центральная районная больница получила очки, одноразовые маски, халаты, бахилы, перчатки и другие средства защиты, а также антисептики и тонометры. По словам Марии Игнатчук, в.о. директора медучреждения, эта партия помощи направлена на подготовку к осложнению эпидемиологического сезона.

"Мы следим за ситуацией, оперативно реагируем на запросы медиков и стремимся максимально обеспечить их необходимыми средствами защиты, медикаментами и оборудованием, которое будет использоваться для диагностики и лечения пациентов и вне контекста коронавируса. Медучреждениям Кременчуга оказано помощи более чем на 6 миллионов гривен", - отметил финансовый директор Белановского ГОКа Владислав Палеха.

Компания Ferrexpo продолжает оказывать помощь медучреждениям Полтавской области и всей Украины.

Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в прoизводстве стали. Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран бывшего СССР. Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОКи. Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа. В 2019 году компания произвела 10,5 млн тонн железорудных окатышей. Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тиккером FXPO.