Бедно, смешно и безвкусно. Как в СССР проходили дискотеки - фото

58 лет назад в Лос-Анджелесе открылась американская дискотека. В СССР традиция устраивать музыкальные вечера появилась немного позже, в середине 1970-х. Сначала ходили "на танцы", а уж потом появилось понятие "дискотека".

В период брежневского правления для танцев было множество ограничений. На дискотеку могли не пустить в джинсах или в другой стильной одежде, пишет Mirovich media.

Могли просто пристать к внешнему виду который "не к лицу советской человеку": слишком длинные волосі у ребят и т. п. Контролировать внешний вид заставляли советскую милицию. Но ближе к концу 1980-х все запреты сняли.

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В те времена на танцах выступали различные ансамбли. Молодежь постоянно нуждалась в новой музыки, но западные ансамбли запрещались, и в СССР появились группа "ВИА", которая сохраняла всю внешнюю атрибутику и частично музыкальные ритмы западной эстрады.

Участники группы "ВИА" пользовались музыкальными инструментами вроде чехословацкой Iolana или восточногерманской Musima. Или СССРовскими гитарами, которые называли "лопатами", "веслами" и "дровами".

На дискотеках звучали в основном западные ансамбли вперемешку с советской эстрадой вроде Аллой Пугачевой или Валерия Леонтьева. С 1985 года цензура по поводу музыки ослабла, и на дискотеках зазвучали "ритмы зарубежной эстрады". Популярными были такие группы, как ABBA, Modern Talking, CC-Catch, Boney M. В последние годы существования СССР были популярны синтпоп-команды вроде Depeche Mode, Pet Shop Boys, Erasure.

Что касается одежды, то ребята и девушки стремились показать себя в лучшем виде, надевали все, что было в гардеробе. Если дискотека была организована по линии ВЛКСМ, то на ней не приемлемы были длинные волосы у мужчин и модная западная одежда. К началу перестройки все эти ограничения почти пропали. Ближе к концу 1980-х посетители дискотек надевали кроссовки на липучках, носили химические завивки и яркий макияж.

У всех посетителей дискотеки были разные цели, не только потанцевать. Анкетирование, проведенное в СССР в 1980 годах, показало, что дискотеки посещали 72,2% для танцев, 59,7% чтобы быть проинформированными, 55,8% - пообщаться, 44% просто хотели получить новые впечатления, 21% - чтобы не было скучно, 15% хотели быть модным.

Фото: mirovich.media

В советских фильмах, несмотря на утверждения о том, что "в СССР секса не было", встречались откровенные кадры.