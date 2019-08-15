Баржу с арбузами отправляют в Киев - показали фото

16 августа из Херсона в Киев отправят баржу с арбузами и дынями.

Опубликовали фото баржи, которую готовят в дорогу, передает "Сегодня"

"Уже три года подряд мы из нашего края отправляем арбузы по Днепру в Киев. Сегодня в области урожай арбузов превышает прошлогодний почти в два раза. Поэтому в этом году арбузы фермеров также отправятся в Киев. Киевляне, встречайте новую баржу с вкусными херсонскими арбузами!", - написал в Facebook президент кооператива "Южный союз" Александр Синенко.

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В столицу отправят около 500 тонн арбузов и дынь нескольких сортов. Их будут продавать в одной из крупных сетей супермаркетов.







В городе Голая Пристань на Херсонщине провели праздник арбузов, где определили рекордсмена этого года. Как отмечается, фестиваль "Украинский арбуз - сладкое чудо" проводят уже 16 лет подряд.