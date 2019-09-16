Балух шокировал рассказом о пытках в российских тюрьмах

Освобожден активист Владимир Балух рассказал, что в российских тюрьмах над ним издевались. Фото: tsn

Освобожден из русского плена активист Владимир Балух рассказал, что в тюрьмах над ним издевались.

Он отбывал наказание в колонии города Торжок и в тверской колонии, пишет thebabel.

"Пытки начались с первой секунды, когда я прибыл в колонию в Торжке. По "приему" был избит сотрудниками. Их было много, людей 10. Я лицом к стене стоял, утверждать не буду, кто именно бил. Сажали на шпагат, били по ногам, в области печени, в области почек", - говорит Балух.

Обычно побои продолжались 10 минут. Впервые его отправили в изолятор потому, что он не сказал начальнику колонии "здравствуйте" при обращении.

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Сексуальное насилие к нему применялось в тверском СИЗО.

"Это была пытка с угрозами сексуального надругательства. Было избиение, наволочка на голову, полив водой, биение по всем частям тела, электрошокер - битье по пятам, по ногам, по ушам. Ну и угрозы сексуального насилия, когда шокер засовывают в анальное отверстие", - говорит освобожденный.

Балух отказывался от медицинской помощи, потому что врачи спокойно относятся к пыткам.

"Из таких рук я помощи не беру", - добавляет Балух.

Освобожден политзаключенный Владимир Балух рассказал, что в будущем мечтает развивать страну.