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суббота, 20 июля 2019 20:03

Балух есть в списках на обмен заключенными

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Балух есть в списках на обмен заключенными
Балух попал в список обмена заключенными. Фото: LIGA.net

Незаконно осужденный крымский активист Владимир Балух попал в список на обмен заключенными.

Об этом сообщила адвокат политзаключенного Ольга Динзе, передает "Крым.Реалии".

"Он в курсе и очень надеется на обмен. Насколько мне известно, Балух находится в списках на обмен уже около двух лет. Соответственно, если бы была техническая и политическая воля, то его обменяли бы уже давно. Будет ли политическая воля до выборов в Верховную Раду в Украине - я не знаю. Так же, как и войдет ли в число тех, кто подлежит обмену или любой другой юридической процедуры - я тоже не знаю. Но в списках он есть ", - отметила она.

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Как отмечается, украинский и российский омбудсмены Людмила Денисова и Татьяна Москалькова на встрече в Москве 16 июля обменялись списками украинсцев и россиян, которые находятся в СИЗО и тюрьмах двух стран.

Украинский политзаключенный Владимир Балух заявил, что обмен - это единственный шанс выйти живым из российской тюрьмы. Об этом он написал в письме координатору Крымской правозащитной группы Ольге Скрипник.

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