Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России

Новый американский президент Джозеф Байден хорошо понимает украинскую политическую кухню. Его администрация отдала Украине пасс. Дальнейшие сотрудничество зависит от нашего ответа. За то короткое время, пока Байден заниматься внутренней политикой, мы должны сделать собственную повестку дня сотрудничества со Штатами.

Об этом в интервью Gazeta.ua говорит эксперт по международным отношениям Александр КРАЕВ.

Автор: reuters

Вчера Джозеф Байден официально стал президентом Соединенных Штатов. Чего стоит ожидать от него на этой должности?

Будет классическим американским президентом. Находясь в Белом Доме, он вернется к глобальной американской стратегии. Ярким ее проявлением будет так называемый демократический интернационализм. То есть распространение демократических практик в мире и США, защита прав человека, либеральных ценностей. Соединенные Штаты при Байдене снова вернут себе роль мирового оплота демократии. Станут снова лидером западного мира. Байден будет многовекторным президентом, будет поддерживать мультиформатные площадки. Уже подписано возвращение к Парижскому мирному соглашению по климату. Также Америка восстановит свое членство в ЮНЕСКО, других институтах ООН. Байден уже пообещал, что не будет уменьшать финансирование Всемирной организации здравоохранения. Ему удобно работать в такой многоформатной атмосфере, он умеет это делать. Во внутренней политике новый президент так же придерживаться демократического порядка дня. Речь про уменьшение налоговых льгот для крупного бизнеса. Их установил Дональд Трамп. Байден же больше будет концентрироваться на социальных выплатах, поддержке малообеспеченных групп населения, религиозных, этнических меньшинств.

Какие главные вызовы стоят перед президентом Байденом?

Прежде всего, как и перед всем миром, это преодоление коронавирусной болезни и вакцинация населения. Несмотря на то, что Соединенные Штаты одними из первых открыли этот процесс, сейчас начинают отставать. Не успевают за теми планами, что сами прописали себе. Одним из первых указов Байдена в должности было именно увеличение закупки лекарств от коронавируса, возвращение США к международной системе распределения вакцин COVAX. Второй вызов - поддержка экономики. Нельзя сказать, что после Трампа она в плохом состоянии. Экономическое развитие можно записать ему в плюс, даже пандемия не сильно на это повлияла. Теперь задача стоит в том, чтобы поддерживать этот уровень активности, увеличивать количество рабочих мест. Джозеф Байден уже планирует подписать новый пакет указов по поддержке населения. Речь идет про рекордную сумму за всю историю страны - почти 2 триллиона долларов. К внешней политике Байден подойдет не сразу.

Байден в своей речи говорил, что хочет стать президентом каждой американки и американца

Что новоизбранный президент США хотел донести своей речью во время инаугурации?

Почти вся она была сконцентрирована на внутренней политике. Это нетипично, но сегодня очень правильно для Америки. Слово "единство" звучало очень много раз. Байден говорил, что хочет стать президентом каждой американки и американца. То кризисное состояние, что обострилось из-за пандемии, поляризации общества, может помочь Байдену объединить страну. Он уже начал работать над решением этих проблемных точек. Достигнет успешных результатов. В экономической сфере имеет основание, подушку безопасности, гарантирующую стабильность. Довольно быстро новый президент достигнет успехов в остановке коронавируса. Ведь США закупили достаточное количество вакцин. С политической точки зрения имеет запас поддержки от демократов и республиканцев. Такая бипартийность позволит достучаться до всех избирателей. Если Байдена удастся воспользоваться этими обстоятельствами, достаточно быстро сможет эффективно себя проявить. Это и станет тем социальным клеем, который поможет объединить американское общество.

Какие первые решения будет принимать?

В первый вечер на должности подписал 17 исполнительных приказов. Они касались прежде всего вопрос миграции. Байден отменил правила Трампа относительно пересечения южной границы Америки. Наложил вето на расширение проекта стены, которую начали строить при Трампе на границе с Мексикой. Также снял так называемый мусульманский бан, который запрещал людям с 15 мусульманских стран приезжать в Соединенные Штаты. Байден планирует возобновлять помощь мигрантам, попавших на территорию США и разделенных с семьей. Второй аспект - экономический. Речь о новых программах стимуляции, налоговых льготах, договоренностях с большим предпринимателями. Последнее будет серьезным вызовом ввиду того, что Байден отменил налоговые послабления для корпораций. Надо будет искать общий язык. Третий внутренний момент - указ о необходимости носить защитные медицинские маски на всех землях, принадлежащих федеральному правительству. Таких в Америке весьма не мало, например, правительственные, административные здания, дороги национального значения. Важной также была позиция Байдена относительно пресловутого нефтепровода Keystone XL. Он начал строиться еще во времена Трампа. Качал нефть из Канады. Проходил через заповедные земли, вредил экологии и местному населению. Сейчас Байден наложил запрет на продолжение строительства этого проекта. Это показывает, что тематика экологии будет одной из центровых в политике Байдена, в отличие от его предшественника.

Как может измениться внешнеполитический курс Америки?

Штаты перестанут быть изоляционистами. Байден в своей внешней политике вернется к мультиполярным форматам, будет уделять больше внимания международным организациям. Например, Организации Объединенных Наций, НАТО. Новый президент гораздо лучше, чем его предшественник, понимает Европейский театр политический действий. Трампу надо было объяснять важность Европы. Байден понимает цену трансатлантического единства, он работал в этой сфере. Для Трампа центром внешней политики была сама Америка. Джозеф Байден будет ориентироваться на Атлантический океан, он во многом является европеистом. Поэтому стоит ожидать возрождения направления сотрудничества с ЕС. Также будут серьезные изменения в отношении к Китаю. Это уже устоявшаяся практика. Начиная с 1990-х годов американские президенты от Республиканской партии давят КНР жесткими методами. А руководители страны-демократы пользуются более мягкими. Так Барак Обама пытался переманить под свое крыло союзников Китая. А Трамп давил на КНР тарифам и экономическими ограничениями. Байден уже продвигает идею союза демократий. Речь об объединении демократических стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Таким образом новый президент хочет противостоять активности Китая.

С 2014-го года Джозеф Байден шесть раз посещал нашу страну

Чего ожидать в двусторонних отношениях между США и Украиной с приходом новой администрации?

Должно произойти оживление. Однако сейчас именно от нас зависит, каким именно оно будет. Джозеф Байден давно работает с Украиной. Посещал нашу страну с 2014-го года шесть раз. Он понимает нашу политическую кухню, как здесь устроены дела. Байден - тот политик, который всегда доводит дело до конца. Во время его вице-президентства российская агрессия против нашего государства выглядели легким политическим кейсом. Байден надеялся быстро решить эту проблему. Не получилось. Сейчас Украина для администрации Байдена переходит в сферу геополитического вопроса. То есть наше государство - это та точка, где можно и нужно противостоять России. Здесь должно отражаться и формироваться единство НАТО. Именно здесь можно применять как мягкую и жесткую американскую силу по максимуму. Поэтому аспект безопасности будет оставаться одним из ключевых в наших отношениях с США. Важной будет также сфера экономики. Постепенно, с каждым годом наращиваем товарооборот с Соединенными Штатами. Ослабляем взаимные тарифные и таможенные ограничения. Этот процесс должен продолжаться. Это - взаимное логическое развитие стратегических отношений. Украине стоит стремиться получить статус крупнейшего союзника Америки вне НАТО. Должны пытаться достичь такого уровня сотрудничества, в свое время имели Австралия, Япония, Новая Зеландия. Это - стратегическая перспектива многих лет. Вряд ли сможем это реализовать за время каденции Байдена. Но должны по максимуму использовать тот факт, что сейчас в Белом Доме сидит президент, который понимает нашу повестку дня, готов с нами работать. Байден показал, что настроен на сотрудничество. Поддержал все проукраинские движения предыдущей власти. Речь о наложении санкций на Деркача и его приспешников, усиление ограничений против Северного потока-2. Новый президент заявил, что этот курс будет продолжаться. Сейчас мы как играем в футбол с Вашингтоном. Байден и его администрация отдали нам пасс. Сейчас все зависит от нашего ответа.

Каким должен быть этот ответ, позиция украинской стороны?

За то короткое время, пока Байден заниматься внутренней политикой, мы должны проделать собственную повестку дня сотрудничества с США. Например, инициировать новые совместные экономические проекты, военные учения. Предложить новые форматы сотрудничества. Продемонстрировать, что занимаем активную позицию.

Или не предотвратят наши политические скандалы новую американскую администрацию?

Разведка США четко заявила, что позиционирует Деркача и его "команду", которых обвиняют во вмешательстве в американские выборы, российскими агентами. Даже так называемые "пленки Деркача", где записаны якобы разговоры Петра Порошенко и Джозефа Байдена признаны фейком. Это очень позитивный знак для нас. Америка сегодня прекрасно понимает, какие влияния внутри страны и вне ее могут формировать украинскую политику. Но россияне не смогли раскрутить эту тему. Байден осознает замечательно, что это была манипуляция Москвы. Именно поэтому он сам заинтересован в том, чтобы занять активную позицию в отношении Украины. Демонстрировать здесь успешные кейсы сотрудничества.

Новая администрация понимает, что Россию надо сдерживать всем имеющимся арсеналом методов

Почему президент Зеленский не поздравил по телефону Байдена? Не договорился о звонке?

Трудно сказать. Все свидетельствует, что наши отношения с США должны быть проактивными. Вряд ли отсутствие звонка может быть каким-то серьезным сигналом.

Финансовая помощь на безопасность от Америки Украине в 2021 году составит более 700 млн долларов, заявил посол Украины в США Владимир Ельченко. На что эти деньги должны быть направлены?

Прежде всего речь будет идти об усилении наших собственных возможностей. Американцы довольно давно работают над созданием в Украине адекватной военной инфраструктуры. Речь не только о ремонтах военных частей или переоборудование заводов. Это также касается создания кадровой инфраструктуры. То есть очистки Генерального штаба, Министерства обороны, специализированных высших учебных заведений от коррупции, российского влияния. Американцы формируют в Украине адекватную военную систему, прозрачную, подотчетное, по стандартам НАТО. Также деньги пойдут на совместные учения. Они для американцев является едва ли не более интересными, чем для нас. Ведь вдруг наши военные уникальный опыт, которым не обладают представители НАТО. Только Украина на сегодняшний момент знает, как это напрямую на протяжении многих лет воевать с Российской Федерацией. Эти навыки и знания очень нужны Североатлантическому Альянсу. Еще можем рассчитывать на продажу или бесплатное предоставление летальной оружия, средств связи и других технических средств для ведения современной войны.

"Враждебные действия России не останутся без последствий", заявил кандидат на пост государственного секретаря Энтони Блинкен. Какую политику может выбрать новая администрация по РФ?

Блинкен является наиболее подходящей фигурой на эту должность. Учился в Европе и очень много работал с российской тематикой в ​​контексте европейской безопасности. Понимает, что РФ нельзя удержать только санкциями или исключениями из международных форматов. Блинкен знает, что сдерживание агрессивной политики Москвы - комплексное, многовекторное понятия. Поэтому стоит лоббировать применения всех возможных методов. Во времена Обамы Блинкен был среди тех, кто предлагал предоставить Украине летальную оружие. Первые заявления новой администрации указывают на то, что там есть понимание ситуации. Россию надо сдерживать всем имеющимся арсеналом методов. Санкционные давлением, как в случае с Северным потоком-2 и агрессией против Украины. Дипломатическим, то есть представителей РФ не приглашать на какие-либо международные мероприятия. Военным, что означает больше учений, усиление присутствия в Черном море в Украине. Примерно так и будет действовать команда Байдена. Это касается не только Украины. Энтони Блинкен в своем выступлении часто вспоминал Грузию. Там будет еще одно поле противостояния между Америкой и Россией. Останутся и старые проблемные точки: Сирия, Ливия.

20 января в Вашингтоне у Капитолия 78-летний Джозеф Байден принял присягу как 46-й президент США.