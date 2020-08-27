Байден готов к публичной перепалке с Трампом

Трамп уже неоднократно вызывал на дебаты своего конкурента. Фото: Reuters

Джо Байден уверил, что готов выйти на публичные дебаты с действующим президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает телеканал MSNBC.

"Я собираюсь дебатировать. Я выступлю специалистом по факт-чекингу во время дебатов с ним", - заявил Байден.

Трамп неоднократно вызывал своего конкурента по предвыборной гонке на публичные дебаты. Ранее Байден игнорировал эти вызовы.

Оппоненты трижды встретятся на дебатах: 29 сентября в Кливленде, 15 октября в Майами и 22 октября в Нэшвилле.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Байден опережает Трампа в шести ключевых штатах

Выборы президента США назначены на 3 ноября. Победитель должен приступить к исполнению обязанностей в январе 2021 года. Основными конкурентами считаются демократ Джозеф Байден и Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию. По данным социологического опроса службы SSRS по заказу телеканала CNN, за Трампа готовы отдать свои голоса 46% опрошенных, за Байдена - 50% респондентов.