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пятница, 28 августа 2020 07:45

Байден готов к публичной перепалке с Трампом

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Байден готов к публичной перепалке с Трампом
Трамп уже неоднократно вызывал на дебаты своего конкурента. Фото: Reuters

Джо Байден уверил, что готов выйти на публичные дебаты с действующим президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает телеканал MSNBC.

"Я собираюсь дебатировать. Я выступлю специалистом по факт-чекингу во время дебатов с ним", - заявил Байден.

Трамп неоднократно вызывал своего конкурента по предвыборной гонке на публичные дебаты. Ранее Байден игнорировал эти вызовы.

Оппоненты трижды встретятся на дебатах: 29 сентября в Кливленде, 15 октября в Майами и 22 октября в Нэшвилле.

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Выборы президента США назначены на 3 ноября. Победитель должен приступить к исполнению обязанностей в январе 2021 года. Основными конкурентами считаются демократ Джозеф Байден и Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию. По данным социологического опроса службы SSRS по заказу телеканала CNN, за Трампа готовы отдать свои голоса 46% опрошенных, за Байдена - 50% респондентов.

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Дата
28
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