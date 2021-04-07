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среда, 07 апреля 2021 18:47

Аж мурашки по коже: вещи, которые могут раздражать любого - фото
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Часто различные повседневные мелочи больше всего раздражают и портят настроение. В самый ответственный момент выключается телефон, купленные продукты оказываются некачественными, а мороженое продается без палочки.

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Если вы даже не считаете себя перфекционистом, то некоторые моменты могут испортить настроение и вам. Такие моменты нельзя предсказать, поэтому остается только не обращать внимания на мелочи и оставаться в хорошем настроении.

Мороженое с палочкой, а не на палочке
Фото: Reddit
Салфетки, не отрывают равномерно по при линию отрыва
составляли картину пазлов почти неделю, но производители ошиблись с одним элементом
Люди не уступают транспортом даже если оно свободно
После мытья рук ванна постоянно в воде

Если родители в детстве позволять детям помогать в повседневных делах, то эта привычка сохранится и во взрослом возрасте.

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