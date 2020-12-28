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понедельник, 28 декабря 2020 19:36

Азербайджан и Армения обменялись пленными

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Азербайджан и Армения обменялись пленными
Страны провели обмен пленными. Фото: Reuters

Азербайджан и Армения провели очередной обмен пленными.

Так, двое азербайджанцев, которые находились в плену, доставили в Баку, а четверо армян - в Ереван. Об этом сообщает ТАСС.

"В целях реализации трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 совершено очередное обмен пленными", сообщил командующий российским миротворческим контингентом генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

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Он отметил, что российские миротворцы и впредь будут способствовать выполнению трехстороннего соглашения.

В понедельник вице-премьер Армении Тигран Авинян сообщил о возвращении на родину при посредничестве России и Международного комитета Красного Креста четырех армянских пленных.

Летом 2020 обострился конфликт в районе Нагорного Карабаха между Азербайджаном с одной стороны, а также Арменией и армией самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики (НКР) - с другой. В конце сентября в регионе начались масштабные боевые действия. Они продолжались с 27 сентября по 9 ноября. Премьер Армении и президенты Азербайджана и России 9 ноября подписали договор о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября.

Согласно этому документу, войска Азербайджана и Армении остаются на занимаемых ими позициях. Баку получил контроль над тремя районами в регионе - Агдамском на востоке и Кельбаджарский и Лачинскому на западе. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Карабах с Арменией, были размещены российские миротворцы. Транспортное сообщение в регионе контролирует Пограничная служба ФСБ России.

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