Автомобиль на пешеходном переходе сбил мужчину с 4-летней дочерью

На пешеходном переходе произошла ужасная авария. Фото: Vkurse

В Киеве на бульваре Дружбы Народов произошла ужасная авария.

Как отмечается, водитель легковушки Renault въехал в отбойник. Машину отбросило на пешеходный переход, где он сбил мужчину с 4-летней дочерью. После этого автомобиль пролетел зеленые насаждения и влетел в ограждение. Об этом сообщает Эспрессо.

Девочку госпитализировали в реанимацию. Мужчину также забрали в больницу с тяжелыми травмами. По словам медиков, в течение четырех ближайших месяцев он не сможет ходить.

Пострадавший мужчина оказался участником АТО.

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