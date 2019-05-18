Автомобиль на пешеходном переходе сбил мужчину с 4-летней дочерью

В Киеве на бульваре Дружбы Народов произошла ужасная авария.
Как отмечается, водитель легковушки Renault въехал в отбойник. Машину отбросило на пешеходный переход, где он сбил мужчину с 4-летней дочерью. После этого автомобиль пролетел зеленые насаждения и влетел в ограждение. Об этом сообщает Эспрессо.
Девочку госпитализировали в реанимацию. Мужчину также забрали в больницу с тяжелыми травмами. По словам медиков, в течение четырех ближайших месяцев он не сможет ходить.
Пострадавший мужчина оказался участником АТО.
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В Днепре столкнулись три автомобиля - Peugeot, KIA и Toyota. Произошло все в 16:20 на Маршала Малиновского, 80. В результате мощного удара погибли три человека, среди которых 11-летний ребенок.
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