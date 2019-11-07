Автокресла для детей: эксперт нашел в законе пробелы

В законе есть моменты, благодаря которым можно избежать наказания за перевозку детей без автокресла. Фото: 130.com.ua

В законе о штрафах для водителей, которые перевозят детей без автокресел, есть моменты, благодаря которым можно избежать наказания.

Закон автокресел не ввел, заявил председатель Всеукраинской таксомоторной ассоциации Андрей Антонюк в эфире ObozTV.

"Возможно, "слуги народа" действительно хотели такую ​​новость сделать, но" турборежим "сыграл с ними злую шутку. Я даже переписывался с депутатами из транспортного комитета. Я им говорю - вы написали в законе, что запрещается перевозить детей в транспортных средствах, оснащенных ремнями безопасности, без использования специальных средств, позволяющих пристегнуть ребенка. Что такое специальные средства, в закон люди не внесли", - объяснил Антонюк.

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Также он добавил, что на сайте Верховной Рады является определение категории "специальные средства".

"Там сказано, что спецсредства - это резиновые дубинки, наручники, слезоточивый газ. Читая этот закон, любой юрист вам скажет, что для того, чтобы везти ребенка, вы в автомобиле с ремнями безопасности использовать резиновые дубинки, наручники, слезоточивый газ . Если везете двух детей, одному даете дубинки, другому наручники, и тогда вы соблюдаете правила дорожного движения", - говорит он.

Также Антонюк рассказал об автокреслах в такси. По его словам, в правилах дорожного движения есть пункт 2.3, который позволяет водителям и пассажирам такси не пристегиваться совсем.

"Это действующая норма, ее никто не отменял. Просто добавили - если везете ребенка, нужны спецсредства. Определение спецсредства в закон не добавили", - подчеркнул Антонюк.

В Верховную Раду подали новые законопроекты о повышении штрафов для водителей. Предлагается увеличить штраф за нарушение правил перевозки детей, то есть речь идет об автокреслах. Если законопроект примут, водители будут платить 510 грн за первое и 850 грн за второе соответствующее нарушение.