Авиакатастрофа в Иране: идентифицировали тело первого погибшего украинца

Идентифицировали первого погибшего украинца. Фото: Сегодня

Эксперты смогли идентифицировать первое тело украинца, который погиб в авиакатастрофе Боинга МАУ под Тегераном. Это один из пилотов самолета.

"На помощь украинской делегации прилетели канадские авиаэксперты. Специалистов по ДНК-анализу в канадской группе нет, но при необходимости они также могут прибыть в Иран", - сообщает ТСН.

Украинские эксперты планируют на этой неделе идентифицировать тела всех 11 граждан Украины, чтобы забрать их на родину, поэтому для этого в аэропорту Тегерана остался самолет.

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Напомним, 8 января в небе над Тегераном взорвался и упал самолет украинских авалиний. Вскоре, Иран признался, что сбили самолет по ошибке.