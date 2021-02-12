Авиакатастрофа МАУ: Иран опроверг существование секретного аудио

Появляются новые подробности катастрофы МАУ. Фото: Reuters

Официальный Тегеран отрицает, что разведслужбы Канады могут иметь секретную аудиозапись разговора главы МИД Ирана относительно возможных причин ракетного обстрела самолета МАУ.

"Упреки, высказанные в статье CBC News - неточные и безосновательны, а много заявлений, приписываемых главе иранского МИД, существенно не соответствуют фигурам речи, которые он обычно принимает. Именно утверждение, что подобная запись существует, есть ложным", - заявил пресс-секретарь МИД Ирана Саид Хатибзадех.

Он призвал правительство Канады "действовать профессионально, отказавшись от бесплодной жажды сенсаций, и подать экспертный отчет относительно инцидента, если Канада имеет собственное мнение".

Хатибзадех также обвинил Канаду в политизации трагедии рейса PS752.

"Члены семей, потерявших своих близких в этой трагедии, переживают глубокую печаль, который сложно облегчить. Мы призываем Канаде не приумножать горя семей такими действиями и слухами ", - добавил представитель иранского МИД.

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Ранее общественный вещатель CBC News сообщил, что канадские спецслужбы располагают аудиозаписью разговора с вероятным участием главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, где говорится о том, что самолет рейса PS752 был сбит преднамеренно.