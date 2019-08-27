Август закончится без дождя

Дождей в ближайшее время не предвидится. ФОТО: КРАПКА

27-го августа погоду Украины снова будет определять антициклон.

"Это значит, что надо набраться терпения на бездождёве и поливать то, что нуждается в поливе", - пишет синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Температура воздуха в течение дня составит + 26 + 32 градуса, на северо-востоке и востоке ожидается + 23 + 27 градусов.

В Киеве вторник будет сухим и почти жарким, днем около +27 градусов.

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Четверг, 29 августа, отметится снижением температуры. Дождей в ближайшее время не предвидится.

26 августа в Украине сохранится сухая и солнечная погода, без осадков.