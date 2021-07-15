Август порадует украинцев длительными выходными

Украинцы будут иметь в августе дополнительные выходные. Фото: pixabay.com

В августе 2021 года в Украине будет 10 официальных выходных. Среди них есть дополнительные, в частности в честь Дня Независимости Украины.

Праздник ежегодно отмечается 24 августа. 2021-го он выпадает на вторник, поэтому рабочий день в понедельник 23 августа переносят на субботу 28. Таким образом получим четыре выходных подряд: 21, 22, 23 и 24 августа. Традиционно нерабочими будут субботы и воскресенья: 1, 7-8, 14-15 и 29 августа.

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На третий месяц лета выпадает еще несколько популярных праздников, в частности Преображение Господне, Успение Пресвятой Богородицы, День государственного флага Украины, День авиации Украины, День Воздушных сил ВСУ.

Длинные выходные - идеальная возможность поехать отдохнуть. В этом году каждый 10-й украинец отправится в отпуск за границу, каждый пятый - путешествовать по Украине.

Поехать в Карпаты или за границу имеют возможность в основном мужчины. Между женщин больше тех, кто будет отдыхать дома, на даче или у родственников в деревне. Однако 25% граждан вообще не могут позволить себе отдых.