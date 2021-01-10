Авария на Полтавщине: газоснабжение восстановлено

На Полтавщине возобновили газоснабжение всех сел, пострадавших из-за аварии. Фото: Facebook

Ко всем 17 населенных пунктов на территории Полтавщины, пострадавших вследствие аварии на газопроводе "Уренгой-Помары-Ужгород", восстановили газоснабжение.

К проведению работ привлекали более 20 работников и 4 единицы техники. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

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"По состоянию на 10:00 было восстановили газоснабжение к трем населенным пунктам (Лазорки, Новооржицкое, Вишневое), а уже в 11:00 оно появилось во всех 17 населенных пунктах нового Лубенского района", - говорится в сообщении.

Речь идет о Лазорки, Новооржицкое, Райозеро, Тарасенково, Вишневое, Яблоневое, Воронинцы, Черевки, Хорошки, Новое, Загребельное, Тимки, Пилиповичи, Несено-Иржавец, Полуниевка, Казачье.

Взрыв на магистральном газопроводе в Полтавской произошел 9 января в 15:53. Начался пожар. Причиной взрыва на магистральном газопроводе "Уренгой-Помары-Ужгород" возле Лубнов в Полтавской области могла быть диверсия или незаконная врезка.