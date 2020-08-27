Авария на МКС: в NASA не могут идентифицировать причину

Чтобы уберечь астронавтов от удушья, их отправили в российскую часть орбитальной лаборатории. Фото: pexels.com

В NASA зафиксировали аварию на Международной космической станции. На американской секции станции произошла утечка воздуха. Точная причина утечки пока неизвестна.

Предварительные данные надеются получить до конца следующей недели, сообщает Express.

Причиной утечки могло стать случайно просверленное отверстие в корпусе МКС. Еще одной вероятной причиной считают столкновение МКС с микрометеоритом, который мог образовать пробоину в клапане.

Космическая станция постоянно нуждается в поставке экипажу кислорода. Чтобы уберечь астронавтов от удушья, их отправили в российскую часть орбитальной лаборатории. В ближайшее время закроют люки между модулями американского сегмента станции, чтобы была возможность отследить уровень давления воздуха в каждом из них.

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На МКС сейчас находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также единственный астронавт NASA – Кристофер Кэссиди.

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