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четверг, 06 февраля 2020 18:37

Аваков сознательно провоцирует ветеранов на мятеж - эксперт о "деле Шеремета"

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Аваков сознательно провоцирует ветеранов на мятеж - эксперт о &quot;деле Шеремета&quot;
Геннадий Друзенко: Мы всегда теряли независимость после внутренних споров, по которым наступала разруха. Возможно, Аваков не понимает этого из-за амбиции. А, может, готов сотрудничать с РФ и получить должность генерал-губернатора в провинции Украины. Фото: 112

Ветераны, волонтеры, Вооруженные силы - единственные, кто конкурирует с президентом по уровню народного доверия. Власть пытается дискредитировать это сообщество. По делу Шеремета ударили по болевым точкам.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит юрист-международник Геннадий Друзенко.

"Сначала я думал, у Авакова остались одни силовики - интеллект из системы вымыло. А потом понял, что "главные террористы страны" подобраны очень удачно. Все трое - знаковые лица для своих сообществ. Андрей Антоненко был лицом сил специальных операций. Рекламировал их, служил сержантом УСН. Юлия Кузьменко - один из символов волонтерства, представитель врачебной элиты. Яна Дугар - медсестра с десантно-штурмовых войск. Это продуманная провокация. Хотят заставить ветеранскую общественность к радикальным действиям. И демонстративно подавить "мятеж". Но от реализации такого сценария проигрывает Украина. Вооруженный гражданский конфликт - это фактически приглашение Путина прийти и помочь "восстановить конституционный порядок". Мы всегда теряли независимость после внутренних споров, по которым наступала разруха. Возможно, Аваков не понимает этого из-за амбиции. А, может, готов сотрудничать с РФ и получить должность генерал-губернатора в провинции Украины", - считает эксперт.

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Однако, по его словам, ветераны и волонтеры понимают и пытаются не вестись.

"На одно заседание суда приходили бандиты пророссийского блогера Шария с ножами, их в зал пропустила полиция. Тогда смогли удержаться.
Но это дело - откровенный вызов логике. Рост Антоненко не совпадает с ростом человека на видео, форма бороды - тоже. У Яны железное алиби - была в Покровском госпитале, когда вроде проводила разведку для убийства. Любой адекватный суд должен отпустить их. Но сегодня вопрос стоит ребром. Или их сажают и Аваков остается на посту, или он идет на политическую пенсию, а подозреваемые - на свободу. Ставки высоки ", - добавляет Геннадий Друзенко.

Полное интервью с Геннадием Друзенко читайте в журнале "Країна" от 6 февраля.

Автор: Gazeta.ua
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