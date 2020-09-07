Аваков рассказал об ограничениях для хасидов во время паломничества в Умань

Подразделения МВД будут обеспечивать правопорядок и безопасность на улицах Умани. Фото: МВД

В этом году для празднования еврейского нового года Рош-Гашана город Умань на Черкащине посетят 3 тисячи паломников.

В городе введут технические ограничения, об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

По его словам, все паломники пройдут тесты на Covid-19.

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"По разным подсчетам ежегодно в Умань для празднования еврейского нового года приезжало 30-40 тысяч человек, в этом году в связи с всемирной пандемией город посетят около 3 тисяч человек", - заявил он.

Подразделения МВД будут обеспечивать правопорядок и безопасность на улицах Умани.

У 6 хасидов в Умани Черкасской обл. обнаружили Covid-19. В городской больнице есть 14 коек для пациентов с Covid-19. Лечатся уже 18 человек. Для их размещения пришлось искать дополнительные возможности.