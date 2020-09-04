У 6 хасидов обнаружили коронавирус - мэр Умани

Цебрий сообщил о заражении среди хасидов. Фото: pexels.com

У 6 хасидов в Умани Черкасской обл. обнаружили Covid-19.

"Насколько мне известно, на сегодня у шести паломников выявлены положительные тесты на Covid-19. Далее работают медицинские работники согласно своим протоколами", - сказал городской голова Александр Цебрий, передает "Радио Свобода"

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В городской больнице есть 14 коек для пациентов с Covid-19. Лечатся уже 18 человек. Для их размещения пришлось искать дополнительные возможности.

Мэр Умани Александр Цебрий призывает власти позволить устроить контрольно-пропускные пункты на въезде в город. Он считает необходимым тестировать на Covid-19 хасидов, которые уже прибыли в Умань.