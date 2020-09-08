Аваков пригрозил участникам местных выборов

Аваков призвал сообщать о фальсификациях. Фото: МВД

Министр внутренних дел Арсен Аваков призвал участников местных выборов строго соблюдать закон.

"За несколько дней зарегистрированные кандидаты начнут предвыборную агитацию. Накануне этого я хочу обратиться ко всем участникам избирательного процесса с призывом строго соблюдать закон, не нарушать правила агитации, не прибегать к незаконным схемам и сделкам, не расшатывать ситуацию на своих округах. В МВД Украины достаточно сил, средств и мотивации для контроля предвыборного процесса", - заявил министр.

Аваков пообещал жестко реагировать на все попытки фальсификаций. Сказал, что информация о них уже появляется. В Национальной полиции есть специальное подразделение, которое проверяет сообщения.

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Информацию о фильсификации следует сообщать по телефону 044-254-97-56.

Аваков призвал кандидатов и их предвыборные штабы соблюдать карантин и не рисковать здоровьем своих избирателей.

В Окружной административный суд Киева поступил иск против Центральной избирательной комиссии с требованием отменить постановление от 8 августа о местных выборах 25 октября 2020 года.