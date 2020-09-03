Аваков назвал сумму выплат жертвам пожаров

Аваков сказал, что максимальная сумма компенсации составит 300 тыс грн. Фото: пресс служба МВД

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что пострадавшим от пожаров в Харьковской и Луганской областях выплатят разные суммы. Максимальныйразмер компенсации составит 300 тыс грн. Об этом сообщает пресс служба МВД.



"Хозяева полностью уничтоженных домов получат максимальную компенсацию - примерно 300 тысяч гривен. Люди, которые пострадали меньше - меньшую. На месте будет работать специальная комиссия, которая оценит последствия пожара", - сказал министр.

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Решение о компенсации будет принято после заседания специальной комиссии, которая оценит последствия пожара.

Пострадали 22 здания, 33 человека были вынуждены покинуть свои дома. Пожары в Луганской области вспыхнули 1 сентября, в Харьковской - 3 сентября. Один человек погиб, 2 пострадали. Раньше Владимир Зеленский заявил, что Кабмин готовит проект помощи жертвам пожаров в Луганской и Харьковской областях.