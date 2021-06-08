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вторник, 08 июня 2021 13:37

Аудит Covid-расходов на МВД выявил нарушений на 26,5 млн грн

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Государственная аудитслужба во время проверки расходов с Covid-фонда 2020 года выявила нарушения в финансировании нужд МВД на сумму 26,5 млн грн.

Нарушения на сумму 6,6 млн грн устранили во время проверки, а 10,3 млн грн считаются утраченными, говорится в отчете для МВФ, передает StateWatch.

На доплаты территориальным органам МВД, Нацполиции, Нацгвардии, Госпогранслужбы и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в 2020 году выделили 4,7 млрд грн. Из этих средств ведомство не потратило 6 млн грн. Лидером по численности работников, которые получили доплаты и по среднему размеру выплат на работника стала Нацполиция. Доплаты получили 93 422 работника, а средний размер выплаты на одного человека составил 32 333 грн.

Основными нарушениями назвали:

- осуществление доплат на 7,7 млн грн заработных плат медицинских и других работников при отсутствии в учреждениях здравоохранения МВД больных с пневмониями и лиц с подозрением на Covid-19;

- выплаты на сумму 2,1 млн грн за отсутствия занятости работников на работах по ликвидации Covid-19;

- начисление выплат в размере 0,3 млн грн работникам за время их пребывания в отпуске, на больничном и учебе;

- дополнительной доплаты в размере 3 млн грн военнослужащим за время пребывания в отпуске, на больничном или учебе;

- некоторые органы Нацполиции и Госпогранслужбы без необходимого подтверждения начислили и выплатили доплаты работникам на сумму 3,6 млн грн;

- осуществление выплат военнослужащим на сумму 1,5 млн грн без учета пропорциональности времени на обеспечение порядка и безопасности граждан в условиях контакта с населением.

В правоохранительные органы для дальнейшего изучения передали 51 материал.

Автор: StateWatch
 

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В апреле 2020-го в бюджете создали Фонд борьбы с коронавирусом. Его объем планировался на уровне 64,7 млрд грн. Эти средства планировали направлять на первоочередные и приоритетные направления противодействия распространению коронавирус. Однако в июне Верховная Рада проголосовала за изменения в госбюджет, позволив таким образом тратить средства с Covid-фонда на ремонт дорог.

В прошлом году Кабинет министров выделил из Фонда борьбы с Covid-19 Министерству внутренних дел, которым руководит Арсен Аваков, 2,7 млрд грн на доплаты для силовиков, занятых в борьбе с коронавирусом.

По итогам проверки использования средств Covid-фонда в 2020 году Государственная аудиторская служба выявила финансовые нарушения на сумму 406,8 млн грн, которые привели к финансовым и материальным потерям на сумму 114,4 млн грн. Служба также выявила проблемные вопросы и недостатки при использовании средств, которые повлияли на эффективность использования более 25,5 млрд грн.

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